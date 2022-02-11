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Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak!

#Seran Göçer#Kaan Girgin#Nafaka
Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak
Özge Eğrikar

Doktor Seran Göçer, oyuncu Kaan Girgin ile 13 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı.

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Tarafların bugün 14 yaşında olan çocuğu S.G.’nin velayeti anneye verildi.

Göçer, kızının kendi soy ismini kullanması için açtığı davayı kazandı. Göçer ayrıca Kaan Girgin’in çocuğuna mahkemece hükmedilen nafakayı ödemediğini öne sürerek cezalandırılmasını istedi.

İstanbul İcra Ceza Mahkemesi, sanık Girgin’in nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verdi.

Seran Göçer’in avukatı Özlem Yazıcıoğlu, “Kaan Girgin’in çocuğuna ödemediği 200 bin lirayı aşan nafaka borcu bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.

Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak
Seran Göçer ve Kaan Girgin, 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008’de boşanmıştı.

KAAN GİRGİN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Özellikle 90'lı yıllarda rol aldığı reklam filmleri ve dizilerle adından sıkça söz ettiren bir isimdi Kaan Girgin...

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Ekranların aranan yüzü, rol arkadaşı Ceyda Düvenci ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.
Masal 2 yıl sürdü. Düvenci'den ayrıldı, ekrana ara verdi. 2005 yılında kalbini yeni bir aşka açtı ancak bu da mutsuzlukla sonuçlandı...

Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Akasdemisyen ve gazeteci kimliği ile tanınan Atilla Girgin'in oğlu olan Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu.

Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak

Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.

Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı.

Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak

1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

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Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak

Başrolü paylaşan iki oyuncuarasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına otudu.

Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak

Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak

Reklam filmlerinde rol almaya devam eden Kaan Girgin, 2005 yılında Seran Göçer ile üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Serap isminde bir de kızları oldu. Kaan Girgin'in üçüncü evliliği de yaklaşık 3 yıl önce sessiz sedasız bitti.

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Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak

2006 yılında 'Dabbe' filmi ile sinema izleyicisinin karşısına çıkan Girgin, 2011 yılında kariyerine siyasette devam etmeye karar verdi ve Ak Parti'den İzmir milletvekili aday adayı oldu.

Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak

Samanyolu kanalında yayınlanan 'Sır Kapısı', 'Beşinci Boyut' , Fox Tv'de ekrana gelen Lale Devri dizilerinde oyunculuk macerasına devem eden Girgin, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu ile ekrana geldi.

Nafakayı ödemedi... Kaan Girgin hapis yatacak

Kaan Girgin dizide 'Can Bey' karakterine hayat verdi.

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin, şu sıralar kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. 



 

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