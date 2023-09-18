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Abla kardeş pozu

Güncelleme Tarihi:

#Nurgül Yeşilçay#Hacer Yeşilçay#Nurgül Yeşilçay Abla
Abla kardeş pozu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 11:09

Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarına devam ediyor.

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Oyuncu geçen gün ablası Hacer Yeşilçay ile karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeşilçay, son dönemdeki fit haliyle de dikkat çekti.

Abla kardeş pozu

Oyuncu, kilo verme sırrını şöyle anlatmıştı: “Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Bu zayıflığımın tadını çıkarmak istiyorum.”

Abla kardeş pozu

İKİZ DEĞİL KARDEŞLER!

Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...

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ZEYNEP TUĞÇE BAYAT - TUTKU BAYAT

Abla kardeş pozu


Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve mesajla kutladı. Tuğçe Bayat, kardeşi ile yer aldığı fotoğrafların altına "Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi… İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Seni çok seviyorum" notunu düştü.

İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu.

TANER ÖLMEZ - TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ

Abla kardeş pozu

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Taner Ölmez'in abisi de kendisi gibi çok ünlü bir isim...Taner Ölmez'in abisi müzisyen Taylan Özgür Ölmez. Abi, Ölmez'in ilki 2007 yılında çıkan 20 tane albümü var!

Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...

HAKAN PEKER - ZAFER PEKER

Abla kardeş pozu


Fotoğraftaki çocuklar 90'lı yıllara damga vuran çok ünlü iki isim! Küçük kardeşin bakışları neredeyse hiç değişmemiş... Fotoğrafın sahibi Hakan Peker ile kendisinden 1 yaş büyük olan abisi Zafer Peker! Bu kare çekildiğinde Hakan Peker 6, Zafer Peker ise 7 yaşındaydı...

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ÇAĞLA ŞIKEL - BERNA ŞIKEL

Abla kardeş pozu

Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile bebeklik fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. Şıkel, paylaşımının altına 'ablam ve ben' yazdı.

İLAYDA ÇEVİK - MELİSA ÇEVİK

Abla kardeş pozu

Oyuncu İlayda Çevik, kız kardeşi Melisa Çevik'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Güzel oyuncunun oyuncunun yayınladığı fotoğraf takipçilerini şoke etti. Takipçileri İlayda Çevik'ten 3 yaş küçük olan Melisa Çevik'i güzel oyuncunun ikizi sandı. Fotoğrafa binlerce beğeni geldi.

DEFNE SAMYELİ - SÜHAN SAMYELİ

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Abla kardeş pozu

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Sühan Samyeli, fotoğrafın altına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü.

BURAK ÖZÇİVİT - BURÇUN ÖZÇİVİT

Abla kardeş pozu

Burak Özçivit de kız kardeşi Burçun Özçivit ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

AZRA AKIN - DORUK AKIN

Abla kardeş pozu

Magazin dünyasının tescilli güzeli Azra Akın'ın bir kız kardeşi var... Azra Akın, kendisi gibi Hollanda doğumlu olan kardeşi Doruk Akın ile fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor.

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MUSTAFA CECELİ - SİNAN CECELİ

Abla kardeş pozu

Müzik dünyasında fırtınalar estiren Mustafa Ceceli'nin kardeşi Sinan Ceceli abisinin izinde. İki kardeşin benzerlikleri dikkat çekici.

NURGÜL YEŞİLÇAY - TEKİN YEŞİLÇAY

Abla kardeş pozu

'Asmalı Konak' ile şöhretin zirvesine çıkan Nurgül Yeşilçay evin küçük kızı. Ünlü oyuncu abisi Tekin Yeşilçay ile fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşıyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - BURCU ÖZYILDIZ

Abla kardeş pozu

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'ın bir kız kardeşi var.Oyuncu, kardeşi Burcu ile bu karesini Instagram'da paylaştı.

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SERKAN ÇAYOĞLU - ERKAN ÇAYOĞLU

Abla kardeş pozu


Özge Gürel ile evlenen Serkan Çayoğlu'nun Erkan adında ikiz kardeşi var.

 

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#Nurgül Yeşilçay#Hacer Yeşilçay#Nurgül Yeşilçay Abla

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