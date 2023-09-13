A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızı Gizem Örge'nin abisi oyuncu çıktı!

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OYUNCUYLA EVLİYDİ



Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları arasında en dikkat çeken oyunculardan biri Gizem Örge’ydi. Özel hayatı merak konusu olan voleybolcunun oyuncu Cavit Çetin Güner’le 2017 yılında evlenip daha sonra boşandığı ortaya çıkmıştı.

DÖNEM DİZİLERİYLE TANINIYOR



Gizem Örge’nin abisi Hakan Örge’nin de oyuncu olduğu öğrenildi. “Mehmetçik Kut’ül Amare” ve “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” projelerinde

rol alan Hakan Örge, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde de ‘Seçkin’ rolüyle seyirci karşısına çıktı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Duygusal anlar yaşadım

Mustafa Açılan önceki akşam sevgilisiyle Asmalımescit’te görüntülendi. Oyuncu, bir matematik öğretmeninin kendisine sarıldığını söyledi ve ekledi: “Öğretmen, bir dönem rol aldığım ‘Gelsin Hayat Bildiği’ gibi dizisi sayesinde mesleğe yeniden tutunduğundan bahsetti. Duygusal anlar yaşadım. Şimdi yeni gelen projeleri değerlendiriyorum.” Oyuncu, sevgilisiyle ilgili sorulara ise yanıt vermedi. (Sayit DURMAZ)

Yüzünü sakladı

İş insanı Serkan Mehmet Durdu önceki akşam bir kadın arkadaşıyla Yeniköy’de bulunan Eski Yer adlı restorandan çıkarken görüntülendi. Durdu’nun arkadaşı fotoğraflarının çekildiğini fark edince yüzünü saklayarak araca doğru yürüdü. İş insanı, “Yoksa yeni bir aşk mı başladı?” sorusuna cevap vermedi ve “Kolay gelsin arkadaşlar” diyerek aracına bindi. (Sayit DURMAZ)

Yazın son tatili

Melek Mosso, yazın son sıcak günlerini sevgilisi Serkan Sağdıç’la tatil yaparak değerlendiriyor. Sağdıç’la birlikte Alaçatı’ya giden ünlü şarkıcı, tatilinin keyifli anlarında çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında “Yazın son Alaçatı dumb’ı” notuyla paylaştı.

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Plajda ölçü aldırdı

Tuğba Özerk, iş temposundan bulduğu ilk fırsatta soluğu Kıbrıs’ta aldı. Yazın son tatiline çıkan ünlü şarkıcı, Gülistan Akkaya’ya diktireceği sahne kıyafetleri için de plajda ölçü aldırdı. Özerk, önümüzdeki günlerde sürpriz projelerle müzikseverlerin karşısına çıkacağını söyledi.

Müzikal heyecanı

Canan Ergüder, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Ablası ve yeğeniyle birlikte alışveriş turuna çıkan ünlü oyuncu, kadrosunda yer aldığı “Broadway in İstanbul Vol2” müzikaliyle ilgili sorular üzerine “Heyecanlıyım. Bu sene birden fazla müzikalde yer alacağım” dedi. “Broadway in İstanbul Vol2” 19 Eylül’de Uniq Açıkhava’da sahnelenecek. (Sayit DURMAZ)

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