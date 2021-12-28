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2021 yılının ‘hit’leri açıklandı

#Fizy#Müzik#Turkcell
2021 yılının ‘hit’leri açıklandı

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’de 2021 yılının ‘en’leri açıklandı. Yıl içinde platformda en çok dinlenen içerikler Edis’in ‘Martılar’, Mustafa Ceceli’nin ‘Öptüm Nefesinden’, Buray’ın ‘Alaz Alaz’ ve Sefo’nun ‘Bilmem Mi?’ isimli şarkıları oldu. Listede en beğenilen şarkıların yanı sıra yıl içinde en çok paylaşılan şarkılar da sıralandı.

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dijital müzik platformu fizy’de 2021 yılının yıldızları belli oldu. 2021 yılında fizy’li kullanıcılar; en çok Edis’in ‘Martılar’, Mustafa Ceceli’nin ‘Öptüm Nefesinden’, Buray’ın ‘Alaz Alaz’ ile Sefo’nun ‘Bilmem Mi?’ isimli şarkılarını dinledi.

Sakiler’in ‘Dünyadan Uzak’, Müslüm Gürses’in ‘Affet’, İkilem’in ‘Bir Sebebi Var’ ve Madrigal’in ‘Seni Dert Etmeler’ isimli şarkıları da fizy’de 2021’in en çok paylaşılanları arasında yer aldı.

‘Pop’ zirvedeki yerini 2021’de de korudu

fizy kullanıcıları; 2021 yılında en fazla Pop, Rap, En İyiler/Best Of, Yeni Çıkan Albümler, Yöresel/Ülkesel, Oldies ve Melankolik kategorilerini dinledi. 35 milyondan fazla tekil şarkının yanı sıra özenle oluşturulan listeler de yoğun ilgi gördü. 2021’de en çok ‘Karışık Kaset’, ‘En Yeniler (Yerli)’, ‘fizy Top 50 Yerli’, ‘Haftalık Keşif Listesi’, ‘fizy Pop’, ‘Popüler Trend’, ‘Günün Listesi’, ‘En Yeniler (Yabancı)’, ‘Top 50 Unutulmaz Şarkılar Yerli’ ve ‘fizy Top 50 Yabancı’ listeleri dinlendi. 2021 yılında fizy’i tercih eden müziksever şehirler arasında İstanbul başta yer alırken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kayseri takip etti.

2021’de eskimeyen isimler unutulmadı

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fizy’li müzik tutkunları 2021 yılında da Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Yıldız Tilbe, Tarkan ve İbrahim Tatlıses gibi Türk müziğinin eskimeyen isimlerini dinledi. Bu isimleri son dönemde yaptıkları başarılı çalışmalarla Buray, Sıla ve Ebru Yaşar takip etti.

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#Fizy#Müzik#Turkcell

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