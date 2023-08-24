2009 yılında başlayan aşk 2012 yılında nikah masasına taşınmıştı!

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Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti. Pandemiyle birlikte Türkiye dönme kararı alan çift evliliklerinde 11 yılı geride bıraktı.

Nikah gününe ait bir fotoğraf paylaşan Uzel altına, "11 yıl öncesi ve sonrası… Merak edenler için tarihe not düşelim. Eylül 2009’da tanıştık ve 2012 Ağustos’ta evlendik. Hiç arada boşluğumuz yok! Yani aslında nişan dönemi de dersek ilk tanıştığımız zamana 2009’dan bu yana tam 14 yıl geçmiş. Maşallah bize! Sonra 2016 yılında da Aslan'cık bize katıldı. İşte öyle yuvarlanıp gidiyoruz" notunu düştü.

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Selim Sarı ise paylaşımında, '2012-2023 Seni seviyorum daha nicelerine sağlıkla ' ifadelerine yer verdi.

2012 yılında evlenen çiftin, Leo Aslan adında bir de oğlu var.

ONLAR DA YURTIŞINDA EVLENDİLER!

Gösteri dünyasının ve cemiyet hayatının bazı ünlüleri Türkiye yerine yurtdışındaki konsolosluklarda evlenmeyi tercih etti. Bazıları sadece bir kaç arkadaşlarının katılımıyla bazıları da ailelerinin de hazır bulunduğu törenlerle Roma, Paris, Milano gibi kentlerde dünyaevine girdi. İşte yurtdışında evlenen ünlüler.

İtalya'da sürpriz nikah... Ünlü çift evlendi!

İpek Filiz Yazıcıuzun zamandır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ufuk Beydemir ile dünyaevine girdi.

İtalya'nın Tivoli kentinde nikah masasına oturan çift en özel anlarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İkilinin sürpriz evliliği takipçilerini ve dostlarını şaşırttı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'tebrikler' mesajları yazıldı.

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HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yurtdışında evlilik modasının öncülerinden. Çift 1997 yılında Paris'te Türkiye Büyükelçiliği'nde evlendi. Ama yolları 2005 yılında ayrıldı.

ŞÜKRAN OVALI - CANER ERKİN

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Çift bir yıl sonra da kızları Mihran Ela'yı kucaklarına aldı.

TOLGAHAN SAYIŞMAN - ALMEDA ABAZİ

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman da ABD'de evlendi. Onların seçtiği yer ise gösteri dünyasının yani bir anlamda şöhretin merkezi Los Angeles kenti oldu. 2017'de nikah masasına oturan Abazi ile Sayışma'nın Efehan ve Alina adında iki çocukları bulunuyor.

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MEHMET ALİ ERBİL - TUĞBA COŞKUN

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun da Roma Büyükelçiliği'nde evlendi. Ama bu evlilik uzun sürmedi olaylı biçimde sona erdi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN - ONUR SAYLAK

Gönülçelen dizisinde başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak evlenmek için Paris'i seçti.

BURCU KARA - FIRAT PARLAK

Oyuncu Burcu Kara ve yönetmen Fırat Parlak, Belçika'nın Orta Çağ'dan kalma mimarisi ile tanınan Brugge kentinde evlendi. 2016'da dünya evine giren aşıklar 2017'de Ali Çınar'a 2022 yılında da Can'a kavuştu.

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MUSTAFA SANDAL - MELİS SÜTŞURUP

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup da tercihi yurt dışından yana kullanan ünlülerden. Çift, 4 Haziran günü Roma'da mutluluğa 'evet' dedi. İkili daha sonra Marmaris'te düğün yaptı.

BEREN SAAT - KENAN DOĞULU

Ünlü müzisyen Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat ise ABD'nin Los Angeles kentinde hayatlarını birleştirdi. 2014'te nikah masasına oturan çift, bir dönem evliliklerinde kriz yaşasa da zor günleri atlattı.

KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER

Magazin dünyasının gözde çifti Kıvanç Tatlıtuğ ile Başar Dizer ise Fransa'nın başkenti Paris'te evlendi. Çift, 2022 yılında ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İkili oğullarına Kurt Efe ismini verdi.

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SELMA ERGEÇ - CAN ÖZ

Oyuncu Selma Ergeç ile Can Öz, 2015 yılında Almanya'da hayatlarını birleştirdi. İkili bir yıl sonra kızları Yasmin'e kavuştu.

EBRU ŞANCI - ALPASLAN ÖZTÜRK

Model Ebru Şancı ise 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile muradına erdi. Belçika'da dünyaevine giren çiftin, Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunuyor.

GÜLŞEN - OZAN ÇOLAKOĞLU

Müzisyen çift Gülşen ile Ozan Çolakoğlu 2016 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde evlendi. İkilinin bir yıl sonra da çocukları Azur Benan dünyaya geldi.