15 yaşında bir çocuktum... Başlarına bela olmayayım diye sahneye çıkarmadılar

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Kariyerinde 37. yılı geride bırakan usta sanatçı Levent Can birbirinden önemli projelerde yer aldı.

Ekranlara ve tiyatro sahnesine devam eden oyuncu çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşıp geçmişi yad etti.

Yaşadıklarını anlatan oyuncu paylaşımının altına şu notu düştü:

“İşte bu kadar küçük çocuklardık tiyatroya gönlümüzü verdiğimizde sene 1986.

Ustam Ali Poyrazoğlu tiyatrosunun kapısından çevrilmiş, kabul edilmemiştim kurslara. Ama ben ne yaptım ettim o kurslara gittim. Yüz vermediler, ders vermediler, sahneye çıkarmadılar başlarına bela olmamayım diye. Haklılardı 15 yaşında ufacık bir çocuktum daha, okulu bırakmıştım tiyatro sevdasıyla 'git önce okulunu bitir' dediler. Sonra ben okulumu da bitirdim, mesleği de söke söke aldım. Azmettim inat ettim ve hiç vaz geçmedim bu sevdadan. Ve 3 Nisan 1987 senesinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde profesyonel olarak ilk kez sahneye seyirci karşısına çıktım, çok heyecanlıydım, bugün 37. yılım ve halâ aynı heyecan içindeyim söz konusu tiyatro olduğunda. Yanımdaki dünyalar güzeli arkadaşımı bilir tanırsınız. Pelinsu Pir can yoldaşım, yol arkadaşım çocukluk arkadaşım. O dönem ki kurstan bir o, bir ben, bir de Nur Gürkan mesleğe devam edenler olduk oysa çok daha kalabalıktık kursta. Zaman içinde bırakanlar vaz geçenler oldu, biz hiç vaz geçmedik hep 'tiyatro' dedik. Bugün ısrarla inatla yine 'tiyatro' demeye devam.”

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BİR ZAMANLAR ÖĞRENCİYDİK...

Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Bakalım ünlü isimleri yıllar öncesinde kalan o halleriyle tanıyabilecek misiniz?

17 yaşındaki bu genç kızın ünü Türkiye sınırlarını aştı!

Ödüllü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini lise yıllarına götürdü.

Altın Portakal’da ‘Kar ve Ayı’ ile En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Merve Dizdar daha sonra Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmindeki rolüyle 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

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Kariyer basamaklarını tek tek tırmanan Dizdar, Dünya Tiyatrolar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Lise yıllarına ait fotoğrafları yayınlayan oyuncu paylaşımına şu notu düştü;

“27 Mart 2004… 17 yaşındayım. Okulun ilk yılı. 27 Mart hazırlık telaşı kuliste. Akşam gösterimiz oluyor. Ben “Nina” oynuyorum. Tüm replikleri unuttuğumu düşünüyorum korkudan. “ Profesyonel hayata ilk geçiş, aman diyeyim kızım kendine gel” gibi asla işime yaramayacak motivasyon konuşmaları yapıyorum. Oyun bittiğinde, sınıf arkadaşlarımla sarılıyoruz. Kutlamalar başlıyor. Kendime diyorum “ İyi başlangıç Merve…” Hepimizin Tiyatro Günü kutlu olsun”

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1974-75 Devlet Konservatuvarı... Hepsi çok ünlü oldu!

Oyuncu-yönetmen Metin Belgin sevenlerini geçmişe götürdü. Okul yıllarına ait kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Belgin'in sınıf arkadaşları dikkat çekti.

1977’de Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu Metin Belgin geçmişi yad etti.

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran, birbirinden ünlü isimlerle sınıf arkadaşı olan Belgin, okul yıllarına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

Metin Belgin - Civan Canova

Geçtiğimiz yıl vefat eden oyuncu Civan Canova'yla sınıf arkadaşı olan Belgin paylaşımına, “1974-75 Devlet Konservatuvarı, Cebeci… Sınavlar bittiğine göre bizim sınıfı sayabilirim artık, önce kızlardan başlayayım; Tülay Bursa, Gönen Aykaç, Nurcan Sürer, Civan Canova, Ahmet Uğurlu, İlyas Salman, Doğan Yağcı, Cem Kurtoğlu, Levent Özdilek, Oğuz Tunç, Halit Güngör, Turgay Tanülkü, Zühtü Erkan, Yavuz Köken ve ben… Sınıfın en ünlüsü kim mi? Yılmaz Güney’in ‘Arkadaş’ filminin lastik patlatan âsi delikanlısı Civan bilâder… (Onu kısa bir süre önce ne yazık ki yitirdik.) Kitabı göremediğin için sana ithaf ettim, nur içinde uyu canım kardeşim! Acıklı Güldürü’den…" notunu düştü.

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Ahmet Uğurlu - - Metin Belgin - İlyas Salman

Yıl 1989... Dokuz Eylül Üniversitesi'ni kazanmıştım!

Oyuncu Funda İlhan üniversite kayıt dönemine ait çekildiği arşiv fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

28 Haziran 1971 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Funda İlhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünden 1994 yılında mezun oldu.

1993-1996 yıllar arasında İzmir Devlet Tiyatrosun'da görev yapan oyuncu daha sonra 1997 yılında yayımlanan 'Kara Melek' dizisinde 'Şebnem' rolüyle ekranlarda boy gösterdi. Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları ve Halka gibi çok izlenen dizilerde rol alan oyuncu takipçilerini geçmişe götürdü.

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Üniversiteye kayıt yaptırırken çekildiği bir fotoğrafını paylaşan İlhan altına, 'Yıl 1989 … 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü'nü kazandığımda, kayıt için çekilmiş bir fotoğraf. İyi ki...' notunu düştü.

Boğaziçi matematik öğrencisinden ders... Fiyatım ucuz!

Şarkıcı Teoman sosyal medya hesabından Boğaziçi matematik bölümünde okuduğu yıllarda para kazanmak için öğrencilere özel ders verdiğini söyledi.

Türk Rock müziğinin efsane ismi Teoman hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Çocukluk ve gençlik yıllarına ait anıları sevenleriyle aktaran ünlü şarkıcı üniversite yıllarında para kazanmak için öğrencilere ders verdiğini açıkladı.

Lise eğitimini Ataköy Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünü kazanan ünlü şarkıcı geçmiş yılları yad etti.

Bir yandan müzik ile uğraşan bir yandan da para kazanmaya çalışan Teoman verdiğini mücadeleyi sevenleriyle paylaştı. Okul yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı altına şu notu düştü;

"Para kazanmak için üniversite hazırlık, lise matematik dersleri vermeye başlıyorum. Hürriyet Gazetesi'ne ara sıra ilanlar veriyorum: “Boğaziçi matematik öğrencisinden, matematik, kimya vs...” Fiyatım ucuz. Derslere çok çalışıp gidiyorum, ciddi ciddi ter döküyorum 'beni beğensinler' diye. Görüntüm pek hocaya benzemiyor, aileler tereddüt ediyorlar beni görünce. Uzun saçlı ve çok gencim. Bazı öğrencilerimden sadece bir yaş büyüğüm. Ailelere, eğer çocukları dediklerimi dinlerler ve çalışırlarsa, kesin geçeceklerini, matematikte bilmediğim hiçbir şey olmadığını söylüyorum. TÜBİTAK bursumu da kullanıyorum 'bana inansınlar' diye. Asıl istedikleri hocayı bulamamış bir sürü insan arıyor beni. İlk tercihleri değilim, zorda kalmışlar. Hangi saat olursa olsun kabul ediyorum dersleri. Bazı günler gece yarılarına kadar saatlerce, bir sonraki günün önemli sınavına çalıştırıyorum öğrencileri. Öyle günlerde, eve döndüğümde haşatım çıkmış oluyor. Bedenen ve zihnen."

CEM İLE MEZUNİYETTE YAN YANA DÜŞMÜŞÜZ!

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, üniversite mezuniyet töreninde tesadüfen Cem Yılmaz ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilere imzasını atan Gülse Birsel, yine üniversite yıllarını yad etti.

"CEM İLE TESADÜFEN YAN YANA DÜŞMÜŞÜZ"

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Birsel, diploma töreninde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

"Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem’le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz‘la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba maytap. Vay be."

Birsel'in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Fotoğrafta yer alan Cem Yılmaz, '11 yaşında 'Harika Çocuk' olarak 'el alemin mezuniyetine salça olan' diyelim. Gerçek bir zaman tüneli...' mesajını yazdı. Birsel de Yılmaz'a 'Sen 11 ben niye 41 gibi burada ya.' sözleriyle cevap verdi.

"GENÇLİK YILLARINDA BURNUM DAHA İYİYMİŞ"

Gülse Birsel, okul yıllığındaki fotoğrafını, "Ah kıyamam ben buna... Tatlım; ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme... (Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş. Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?)" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcının gerçek adı ortaya çıktı... İsmi de mesleği de değişti!

Mabel Matiz sosyal medyada gerçek adı ve mesleğiyle gündem oldu.

Ünlü şarkıcının asıl adı Fatih Karaca, eğitimini aldığı meslek ise diş hekimliği.

985 yılında Mersin’de dünyaya gelen ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan şarkıcı, üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. Müzik eğitimine üniversite yıllarında aldığı şan ve gitar dersleriyle başlayan Mabel Matiz, imza attığı şarkılarla müzik dünyasında büyük ses getirdi.

KONSERLERİ DOLUP TAŞIYOR

Fotoğraftaki çocuk Ankara sokaklarında söylediği şarkılarla önce sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edindi. Ardından peşi peşine çıkan albümler ve konser maratonları başladı. Onu tanıyabildiniz mi?

O küçük çocuk Koray Avcı. Genç şarkıcı ilkokul fotoğrafını "Annem, İlkokul fotoğraflarımı göndermiş. Pozlara bak." notu ile paylaştı.

O EVİMİZDEN BİRİ

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın Vefa Lisesi'nde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan Sunal'ın fotoğrafına beğeni yağdı.

'ACAR BEGÜM'

Begüm Kütük, fotoğrafını ınstagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına "1988 falan olmalı... Acar Begüm" notunu düştü.

'1984... YAŞ 8...'

Zuhal Topal, sosyal medya hesabından ilkokul günlerine ait bir fotoğrafını paylaştı.





Fotoğrafın altına " Bilin bakalım bu kim..1984, yaş sekiz " yazan Topal'ın bu paylaşımına yorum yağdı.

'HANGİ TÜRKÜYÜ SÖYLÜYORUM ACABA?'



Ünlü türkücü Alişan ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

O zamanlar da şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten ünlü türkücü fotoğrafın altına, 'Sene 1982... 6 yaşındayım ve okuma bayramı etkinlikleri... Ve ben o yaşta mikrofon önümde türkü söylüyorum. Hangi türküyü söylüyorum acaba? ' mesajını yazdı.

'BİRAZ GÜLELİM'



Beste Kökdemir, yıllar öncesine ait fotoğrafını "O zaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notu ile Instagram'da paylaştı...

20 YIL SONRA YENİDEN

Rap'çi Ezhel Instagram sayfasında paylaştığı lise fotoğrafları ile sosyal medyayı salladı.

30 yaşındaki şarkıcı "efsane foto garibans" notuyla paylaştığı kareleri 20 yıl sonra yeniden çekti.

30 yıl önce çekilen bu fotoğrafın sahibi Hamdi Alkan!

Hamdi Alkan, fotoğrafı "Üniversite yılları. ODTÜ'ye ,Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncuları (Y.Ü.O)olarak tiyatro şenliğine giderken. Mola verdiğimiz Ankara yolunda bir düğün vardı. Ben de sahneye çıkıp doğaçlamalar, taklitler yapmıştım. Tanımadığım insanların düğünüydü. Çok mutlu olmuşlardı.(1989) " notuyla paylaştı...

DEĞİŞİMİN BÖYLESİ

Oyuncu Akın Akınözü, Vogue dergisine verdiği röportajda “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim” demişti...

Akınözü'nün okul yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Genç oyuncunun değişimi görenleri şaşırttı...

1994 - 1995 EĞİTİM DÖNEMİ

Oyuncu Zeynep Çamcı okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çamcı, 1994-1995 öğretim yılana ait fotoğrafının altına 'Pastel Çocukluk 90'lar' Okula geç kalmıştım sanırım... Saçlarımı örememişim, taramadan arkadan tutturup çekmişlerdi, hayal kuruyorum birde herhâlde gözüm dalmış uzaklara; pozculuktan uzak, pastel boyama paspartunun aşırı moda olduğu pastel günler' mesajını yazdı.

1999 BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Okul sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte objektife poz veren bu genç adamı tanıdınız mı?

Fotoğraftaki kişi şarkıcı Murat Boz! Boz'un 1999 yılında Bilgi Üniversitesi'nde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

YAŞ 17!

Arkadaşı ile 'Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde performans sergileyen bu genç Gülse Birsel. Birsel, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da 'Profesör Higgins'. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu, Ali Düşenkalkar! Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde..."

'SARARMIŞ ÇOCUKLUĞUMUZ'

Fotoğraftaki kişi Yeşim Salkım...

Salkım, yıllar öncesine ait kareyi "Biraz sararmış biraz siyah biraz beyaz çocukluğumuz..." notu ile Instagram'da paylaştı.

'O GÜNLERİ UNUTAMIYORUM'

Ünlü modacı Cemil İpekçi nostalji yaptı.

Okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan İpekçi, altına şunları yazdı: Şişli Koleji Lise 1… Yanımdaki o zamanki en samimi arkadaşım Yavuz… Önümüzde oturan küçük hanımlarda okulun güzelleri. Onların isimlerini unuttum. Kim bilir bu fotoğraftaki herkes nerelerde. Çoğunun torunu bile vardır. O günleri hala unutamıyorum...

'HİCRAN BAKIŞLI YAVRUM'

Popçu İrem Derici İstanbul Üniversitesi'ne ait öğrenci kartını "Hicran bakışlı yavrum" notu ile paylaştı...

YILLARCA EVİMİZE KONUK OLDU

Ekranların ve tiyatronun ünlü ismi okul yıllarına ait fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafın sahibi 'Bizimkiler' dizisi ile yıllarca evimize misafir olan Ayşe Kökçü. Usta oyuncu siyah beyaz fotoğrafın altına "İlkokula başlarken 1961" notunu düştü. Ayşe Kökçü'nün fotoğrafına onlarca beğeni geldi.

'BAKÜ 1989'

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından ilkokul fotoğrafını " Okulun ilk günü... Bakü. 1989" notuyla paylaştı...





30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğan ünlü oyuncu, 11 yaşında annesiyle birlikte İstanbul'a gelmişti.

'BİRBİRİMİZİN HER YAŞINA ŞAHİDİZ'

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Gözde Kansu ortaokul arkadaşı çıktı. Ünlü şarkıcı Sıla, nostaljik bir paylaşımda bulundu.





Arkadaşı Gözde Kansu ile ortakulda çekildiği fotoğrafını yayınlayan Sıla altına, "11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz. Hep de öyle olsun" notunu düştü.

GEÇMİŞE YOLCULUK

Ünlü sanatçı Deniz Seki, hayranlarının bulduğu fotoğraf ile geçmiş yıllara bir yolculuk yaptı...





Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seki, altına "Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz.. Okul zamanlarımızdan nereden bulurlar nasıl yaparlar bu fanlar bilmiyorum ama çok duygulandım. Yanımdaki arkadaşlarım Nurdan, Çiğdem ve Belgin... Keşke bu fotoğrafı görseler de buraya yorum yazsalar çok sevinirim..." notunu düştü...

'ÇOK DUYGULANDIM'

Ünlü oyuncu Aslın Enver, arkadaşından gelen ilkokul fotoğrafıyla duygu dolu anlar yaşadı.

1995 yılına ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Enver, 'O kadar mutlu oldum ki, ilkokuldan kalan çok az fotoğrafım var… Ve şu an elime geçen çok duygulandım.

O GÜZEL YILLAR

MFÖ'nin efsane isimlerinde Fuat Güner lise fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Güner, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Lise... Saint Joseph... Yıl 1966 nasıl geçti habersiz o güzel yıllarım"

YAŞ 18



Kıvanç Tatlıtuğ'un 2016 yılında nikah masasına oturduğu stil danışmanı eşi Başak Dizer okul fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Dizer altına "Bursa Namık Sözeri Koleji mezuniyet fotoğrafım. Lise son... Yaş 18... (hazırlık okuyanlar)Bizim sınıf/okul buraya! Kimler var bakalım Bursa’dan?" notuyla paylaştı.

'ŞİMDİ ÇOK ÜNLÜ'

Fotoğraftaki kişi 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Var mısın Arif' karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan oyuncu Ümit Erdim.

Erdim, okul fotoğrafını " Derince Anadolu Lisesi... 1997 - Gazman skeci için okulun sahnesindeydim " notu ile paylaştı.

'LİSELİM'

Lise arkadaşları ile objektife poz veren bu küçük kız şimdi tüm Türkiye'nin tanıdığı Aylin Kontente.

Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen fotoğrafı "Ooo liselim" notu ile paylaştı.

'KANTİNİN ÖNÜNDE OTURMUŞUZ'



Bennu Yıldırımlar, yakın dostları Fikret Kuşkan ve Hande Ataizi ile çekildiği okul fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Yıldırımlar fotoğrafın altına "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yılları... Kantinin önünde oturmuşuz... Kadıköy" notunu düştü.



