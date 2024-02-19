10 yıldır ilk kez birinin elini tuttum

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Eratik, ilişkilerinin Sevgililer Günü’nde başladığını söyledi: “Elif, 14 yıl önce Ali Özgentürk’ün çektiği ‘Görünmeyen’ adlı filmde kız kardeşimi oynamıştı.

Sevgililer Günü’nde tesadüfen karşılaştık, o gün de sevgili olduk. Yeşim’den sonra, 10 yıldır ilk kez elini tutup gezdiğim bir kız arkadaşım oldu.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Eşim traktör lastiği aşerdi

Oyuncu Metin Yıldız, 4.5 aylık hamile eşi Ceylan Yılmaz ile İstanbul'da gerçekleşen bir davete katıldı.

Yıldız, “Oğlumuz olacak sevinçliyiz. İsmini Aşil koyduk. Eşim bir gece lastik aşerdi. İnsanın canı yeşil erik, karpuz, incir çeker. Eşimin ise canı traktör lastiği çekti. Cihangir’de oturuyorum ve nereden bulayım traktör lastiği” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Baba kız arasına girmem

Nergis Kumbasar önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi. Oyuncu, Mehmet Ali Erbil’den olan kızı Yasmin Erbil’in “Babamdan, babalık görmedim” açıklaması hakkındaki sorulara şu cevabı verdi: “Ben bu konular hakkında yorum yapmam. Baba kız arasına da girmem.”

Aşk sorularına cevap yok

Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay geçen akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler’de görüntülendi. Binay, muhabirlerine aşk soruları karşısında sessiz kaldı. Binay, erkek arkadaşıyla bindiği arabasıyla hızlıca oradan uzaklaştı. İkili daha sonra başka bir mekana geçerek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. (Sayit DURMAZ)

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Detoks kampında

Birkan Sokullu ve drama eğitimleri alarak oyunculuk kariyerine hazırlanan sevgilisi Eda Gürkaynak, yeni projeleri öncesinde Avusturya’daki sağlıklı yaşam merkezi VIVAMAYR Maria Wörth’e giderek detoks kampına girdi.

Bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmek ve zihinsel olarak arınmak isteyen çift, göl kenarında kitap okurken ve orman yürüyüşlerinde geçirdikleri huzurlu anları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı. Aynı tarihlerde dünyaca ünlü yıldız Elizabeth Hurley de sağlıklı yaşam merkezindeydi.

Sorular yanıtsız kaldı

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İbrahim Kutluay önceki gün Bebek’te koşu yaparken görüntülendi. Eski basketbolcu, muhabirlere selam verdi. Ayrıldığı sevgilisi Edvina Sponza ile geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen Kutluay, konuyla ilgili soruları “Görüşürüz, konuşuruz sonra” diyerek geçiştirdi. (Deniz BOY)