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10 Ülke / 20 Sanatçı

#İstanbul Atatürk Kültür Merkezi#Sanat#Sergi
10 Ülke / 20 Sanatçı

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Uluslararası ilk sanat projesinde 10 ülkeden 20 sanatçıyı ağırlıyor.

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Dünyanın Kültür Başkentleri’nden İstanbul’da, dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Ekim 2021’de kapılarını ziyarete açtı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla , İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek ilk uluslararası sanat projesi ‘’Birlikte Var Olmak’’ sergisi, Tabularasa Transnational Art Platform tarafından dünya sanat çevrelerince dikkatle izlenen 10 ülkeden, 20 sanatçıyı bir araya getiriyor. Çağdaş sanatın farklı disiplin ve farklı jenerasyonlarından Türkiye izleyicisiyle ilk defa buluşacak sanatçıların ‘’Birlikte Var Olmak/Coexistence’’ teması üzerine ürettikleri eserler 14 Ocak / 24 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi AKM Galeri de sergilenecek.

Serginin küratörü Beste Gürsu projede yer alan sanatçıları ve temayı şöyle özetliyor: ‘’İnsanlar kurdukları ilişki ve iletişim biçimleri ile kültürel dünyayı şekillendirirler. Kültürün içindeki gelenek ise ortak ruhun tarihsel süreçteki olgunlaşmasıdır. Ve kültür "ben"in yerini "biz"in almasındaki temel taştır. Birlikte var olduğumuz dünya düzeninde doğayı canlı bir hak öznesi olarak tanıdığımızda, insanın doğanın bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bugünün en önemli sorunlarının başında ekolojik yıkım gelmektedir. Ekolojik yıkımın kavranması için de en doğru iletişim yolu olan sanatta, sanatçının çoğul ve pozitif çözümleyici olarak ortak bir küresel mücadele çağrısı içinde olmasıdır.

10 Ülke / 20 Sanatçı

Sergide yer alan ALMANYA Desire Moheb-Zandi - BOSNA HERSEK Safet Zec – FRANSA Dominic Virtosu – HOLLANDA Ruud van Empel – İTALYA Giovanni Casellato – KATAR Ali Hassan – KORE Kang Dong Hyun – NİJERYA Dotun Popoola – RUSYA Lev Khesin – TÜRKİYE Emrah Yücel – Emre Namyeter – Göksu Gül – Günnur Özsoy – Kadir Akyol – Mercan Dede – Ouchhh – Raşit Altun - Server Demirtaş – Sinan Demirtaş ve Timur Kerim İncedayı’nın tematik eserleri ile verecekleri mesajlar bu dünya için pozitif bir çağrının "birlikte var olma"nın bir kıvılcımıdır.”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ve İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından desteklenen ‘’Birlikte Var Olmak’’ sergisi, 14 Ocak 2022'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi AKM Galeri de sanatseverler ile buluşacak.

Sergi 15 Ocak / 24 Şubat 2022 tarihlerinde saat 10.00 / 19.00 arası gezilebilir.

 

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#İstanbul Atatürk Kültür Merkezi#Sanat#Sergi

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