Haydi gidelim

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Çocuk sihirbazı sahnede

Sihirli bir dünyanın kapıları çocuklar için açılıyor. Büyülenmeye ve şaşırmaya hazır olun, Türkiye’nin en hazırcevap, en yaramaz kuklası Taşkın ve sevilen çocuk sihirbazı Burak Parlı aynı sahnede buluşuyor. Tiyatro tadında, bol kahkahalı, interaktif, müzikli ‘Sihirbaz Vantrilok Burak Parlı Show’u kaçırmayın.

Yer: İstanbul, Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 18 Mayıs Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3-10

İletişim: (0537) 577 11 66

Ücret: 226 lira

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Türkiye’nin milli çizgi film kahramanı ilan edilen Pepee ile çocuklar özel bir deneyim yaşıyor. Oyunlar, halaylar, Pepee şarkıları ve türkülerle dopdolu bu gösteri, çocukların da interaktif katılımıyla gerçekleşiyor. Doyumsuz bir eğlence ve unutulmaz anılar çocukları ve aileleri bekliyor.

Yer: Konya, Bergüzar Kongre Merkezi

Tarih: 18 Mayıs Cumartesi

Saat: 14.00, 16.00

Yaş: 2+

İletişim: (0555) 657 49 89

Ücret: 224 lira

Tom ve Jerry'nin yaramazlıkları yine başlarına binbir türlü işler açar. Jerry kaçar, Tom kovalar. Ama bu kez uzun kovalamacalar sonunda her şeyi unutup birbirlerine yardım eli uzatırlar ve dostluğa doğru bir adım atarlar.

Yer: Ankara, Actor Studio

Tarih: 18 Mayıs Cumartesi

Saat: 17.00

Yaş: 2+

İletişim: (0555) 992 52 82

Ücret: 201 lira

Karduk gezegeninden bir grup uzaylı Dünya’ya bitki örnekleri toplamaya gelir. Dönüş vakti geldiğinde bir arkadaşları gecikir, diğerleri de onu Dünya’da bırakarak gezegenlerine döner. Dünya’da kalan Dingo, Cansu ve ailesinin yaşadığı eve gelir. Dostluk, sevgi mesajları veren ‘Davetsiz Misafir’ adlı oyunu çocuklar keyifle izleyecekler.

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Yer: İstanbul, Tiyatro 34

Tarih: 19 Mayıs Pazar

Saat: 13.00

Yaş: 6+

İletişim: (0538) 638 78 34

Ücret: 224 lira

Sihir, komedi, gizem ve eğlence dolu ‘The Illusionist Enver Ertaş’ adlı gösteride tempo hiç düşmüyor. Seyirciler sahnedeki interaktif sihirli hikâyenin bir parçası oluyor. Havada kaybolan nesneler, uçan insanlar ve Enver Ertaş'ın esprili sunumu hem çocuklara hem de büyüklere eğlence vaat ediyor.



Yer: Adana, 01 Burada PGM Sahne

Tarih: 19 Mayıs Pazar

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

Ücret: 280 lira

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‘Kinetik Heykel Tasarımı’ atölyesinde heykel sanatının durağan versiyonlarının yanı sıra mekanik ve hareketli örnekleri üzerine çocuklarla konuşuluyor. Ardından her katılımcının kendi hareketli heykelini yapacağı çalışmaya geçiliyor. DC motorlar, LED’ler, piller ve diğer malzemelerin kullanılacağı; form, inşa gibi becerilerin geliştirildiği; bol kesmeli, bükmeli, eğlenceli bir kinetik heykel oluşturma çalışması.

Yer: İstanbul, Borusan Contemporary

Tarih: 19 Mayıs Pazar

Saat: 13.30

Yaş: 8-12

İletişim: (0212) 393 52 00

Ücret: 200 lira

‘Pablo Picasso ve İlham Perileri’ adlı tiyatro oyununda Picasso'nun hayatından kesitler ele alınarak resimlerindeki Mavi Dönem, Pembe Dönem ve Kübik Dönem anlayabilecekleri bir dille çocuklara aktarılıyor.

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Yer: İstanbul, Tiyatro 34

Tarih: 19 Mayıs Pazar

Saat: 15.00

Yaş: 5+

İletişim: (0538) 638 78 34

Ücret: 224 lira