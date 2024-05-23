Hadi gidelim

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Eğlence ve deneyim bir arada
Çanakkale Çocuk Festivali çocukları eğlence dolu bir atmosferde sanat, bilim, spor ve kültürle ilgili deneyimler yaşamaya çağırıyor. Festivalde çeşitli yaratıcı atölyeler, interaktif gösteriler, oyunlar ve eğlenceli yarışmalar olacak.
Yer: Çanakkale, Kolin Hotel
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar
Saat: 10.00-19.00
Yaş: 2-16
İletişim: (0286) 218 08 08
Ücret: Çocuk 880, yetişkin 280 lira
Manavgat’ta şenlik var
Çizgi film kahramanları Niloya ve Kukuli ile sevilen çocuk şarkılarını seslendiren Onur Erol, Mutlu Çocuklar Festivali’nde buluşuyor. Manavgat Perşembe Pazaryeri’nde gerçekleşecek festivalde çocukları şişme oyun parkurlarından eğlenceli sahne etkinliklerine birçok sürpriz bekliyor.
Yer: Antalya, Manavgat Perşembe Pazaryeri
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar
Saat: 11.00
Yaş: 2-16
İletişim: (0242) 746 13 93
Ücret: 2 kişilik aile paketi 770 lira
Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli ve nitelikli vakit geçirebilmesini amaçlayan Hupalupa, ‘Eğlence Her Yerde’ sloganıyla HUPALUPA GO Festivali’ni 6’ncı kez açık havaya taşıyor. Festivalde yetişkinler golf, bovling ve langırt gibi çeşitli oyunlarda rekabet edip dev parkurlarda çocuklarla birlikte enerji dolu anlar yaşayacak.
Yer: İstanbul, Ataşehir Golf Club
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar
Saat: 10.30
Yaş: 3+
İletişim: (0850) 255 55 88
Ücret: 1 yetişkin ve 1 çocuk 1.200 lira
Kemerburgaz Kent Ormanı’nda dopdolu içerikli Acar Çocuk Festivali minikleri gün boyu eğlenceli etkinliklere, ebeveynleri de doğada haftanın yorgunluğunu atmaya davet ediyor. Saat 11.00’de başlayan festivalde maskotlar eşliğinde alana geçişin ardından akşam 18.00’e kadar sihirbazlık gösterisi, vantrilok kukla gösterisi ve tiyatro oyunu gibi birçok etkinlik gerçekleşecek. Ayrıca atlıkarınca, trampolin, dönmedolap gibi lunapark eğlenceleri çocuklar için hazır.
Yer: İstanbul, Kemerburgaz Kent Ormanı
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar
Saat: 11.00-18.00
Yaş: 3+
İletişim: (0212) 663 03 03
Ücret: 1 yetişkin ve 1 çocuk 950 lira
Çalışmayı ve sosyal hayatı seven Arı, bir gün kovanının boş olduğunu görüp üzülür ve bunun sebebini araştırmak için yola çıkar. Müzikli, danslı, eğlenceli serüven böylelikle başlamış olur. ‘Arı Vız Vız’ oyunu bu defa Sakarya’daki çocukların karşısında.
Yer: Sakarya, Adapazarı Kültür Merkezi
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 14.00-16.00
Yaş: 3+
İletişim: · (0264) 282 19 99
Ücret: 140 lira
Şehirden ayrılmadan ya da tatile girmeden önce partilemeye var mısınız? Seksekten çuval yarışına, körebeden müzikli oyunlara ve yüz boyamaya kadar birçok etkinliğin olduğu bu kostüm partisine 4-8 yaş arası tüm çocuklar davetli.
Yer: İstanbul, Thinkhouse
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 14.00-16.00
Yaş: 4-8
İletişim: (0533) 051 32 75
Ücret: 550 lira
‘Komik Palyaço Gezilerde’ adlı müzikli, interaktif çocuk oyunu komik palyaçonun mutluluklar ülkesine doğru çıktığı yolculukta başından geçen eğlenceli olayları anlatıyor.
Yer: Ankara, Demiurk Sahne
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 15.00
Yaş: 3+
İletişim: (0850) 757 28 06
Ücret: 120 lira
‘Pablo Picasso ve İlham Perileri’ adlı tiyatro oyununda Picasso'nun hayatından kesitler ele alınarak resimlerindeki ‘Mavi Dönem’, ‘Pembe Dönem’ ve ‘Kübik Dönem’ anlayabilecekleri bir dille çocuklara aktarılıyor.
Yer: İstanbul, Tiyatro 34
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 15.00
Yaş: 5+
İletişim: (0538) 638 78 34
Ücret: 224 lira