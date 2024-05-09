Hadi Gidelim

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FİKİRLERİNİ PAYLAŞIYORLAR





Dijital ve interaktif çocuk oyunu ‘Sen Neredesin?’ tekrar Akmerkez’de… Sen adlı dijital maskot çocukları duyabilir, görebilir ve onlarla sohbet edebilir. Çocuklar Sen’in dünyamızı keşfetmesine yardım ediyor, görevleri tamamlıyor ve mikrofon onlara geldiğinde fikirlerini özgürce paylaşıyor.



Yer: School of Akmerkez by Wise Akademi, İstanbul

Tarih: 11 Mayıs Cumartesi

Saat: 13.00

Yaş: 5+

İletişim: (0545) 573 06 99

Ücret: 319 lira

KÖPRÜDE İNECEK VAR







Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri kapsamında bu hafta ‘Dijital Mitolojiler’de sergilenen sanatçı Michael Kenna’nın ‘Taushubetsu Köprüsü’ eserinden hareketle çocuklarla sanatta mekân algısıyla ikiboyutluluk ve üçboyutluluk kavramları üzerine sohbet edilecek. Ardından, çocuklar sanatçının eserini farklı malzemelerle tekrar yorumlayacak. Çalışmanın sonunda, her çocuk kendi tasarladığı köprü maketiyle atölyeden ayrılacak.



Yer: Borusan Contemporary, İstanbul

Tarih: 11 Mayıs Cumartesi

Saat: 11.00

Yaş: 6-8

İletişim: (0212) 393 52 00

Ücret: 200 lira

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MAŞA İLE KOCA AYI





Maşa'nın doğum günü yaklaşıyor ve Koca Ayı ona unutulmaz bir sürpriz hazırlamak istiyor. Bu sürprizde çocuklar da rol alabiliyor. ‘Maşa ile Koca Ayı’ adlı müzikalde Koca Ayı'nın özel dans gösterisinin yanı sıra reçel yapımı ve diş fırçalamanın önemi çocuklara öğretiliyor. Son olarak da Maşa’nın pastası hep birlikte üfleniyor.

Yer: BAOB Sahne, Bursa

Tarih: 11 Mayıs Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 2-7

İletişim: (0224) 453 25 74

Ücret: 224 lira

CARMEN ESKİŞEHİR’DE





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Carmen ‘Yetenek Avcısı’ Müzikali’nin konusu şöyle: Eşsiz müzikal yeteneğiyle şarkılarını eşi Lord Shiva ve kendi gibi yetenekli 4 balerin kızı için söyleyen Carmen bir gün derin bir uykuya dalar. Shiva ne yaptıysa Carmen’i bir türlü uyandıramaz. Ancak Carmen’in 4 yetenekli balerin kızı; Dora, Revina, Mira ve Lalin sarayda gerçekleşecek olan dans yarışmasında birinci olursa, annelerinin uyanacağına inanırlar ve hikâye başlar.

Yer: Vehbi Koç Kongre Merkezi, Eskişehir

Tarih: 11 Mayıs Cumartesi

Saat: 13.00

Yaş: 3+

İletişim: (0222) 222 26 26

Ücret: 270 lira

ASTERİX TEMBELLİĞE KARŞI





Ünlü yazar René Goscinny’nin yarattığı Asterix ve Oburix karakterlerinin tiyatro sahnesine uyarlaması olan ‘Asterix ve Oburix Tembelliğe Karşı’ adlı oyun, Fransız Galya Köyü’nde yaşanan olayları konu alır. Galyalılar Olimpiyat Oyunları’nın Galya seçmelerine hazırlanmaktadır. Köyün en tembeli Tembelix diğer köylüler gibi Olimpiyat Oyunları’nın seçmelerine hazırlanır. Ancak o kadar tembeldir ki; çalışmak yerine sürekli uyur. Seçmeler geldiğinde Tembelix’i bir sürpriz beklemektedir.

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Yer: Urla Kültür Merkezi, İzmir

Tarih: 11 Mayıs Cumartesi

Saat: 14.30, 16.00

Yaş: 3+

İletişim: (0232) 754 69 56

Ücret: Veli ve çocuk 224 lira.

HEİDİ TÜRKİYE TURNESİNDE





T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan 'Heidi' çocuk tiyatro oyunu Türkiye turnesinde. ‘Heidi'nin Alp Dağları'ndaki macerasını merak eden tüm çocuklar oyuna davetli.

Yer: Nejat Uygur Sahnesi, Balıkesir

Tarih: 12 Mayıs Pazar

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

İletişim: 444 10 66

Ücret: 140 lira

MAHŞER-İ CÜMBÜŞ ÇOCUK





Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncülerinden Mahşer-i Cümbüş bu defa Mahşer-i Cümbüş Çocuk versiyonuyla küçük izleyicilerle buluşuyor. Hatay İskenderun’da sergilenecek tiyatro oyununun geliri Afet Platformu'ndaki sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılacak.

Yer: İskenderun Belediye Kültür Salonu, Hatay

Tarih: 12 Mayıs Pazar

Saat: 15.00

Yaş: 3+

İletişim: 444 19 39

Ücret: 169,50 lira

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KIRMIZI BALIK SAHNEDE





7'den 70'e herkesin sevgilisi olan ‘Kırmızı Balık’ Hüseyin Öztürk’ün imzasıyla tiyatro sahnesine çıkıyor. ‘Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali’ dansları, görsel şölenleriyle çocukları bekliyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, Edirne

Tarih: 12 Mayıs Pazar

Saat: 13.00, 15.00, 17.00

Yaş: 2-7

İletişim: (0284) 212 09 95

Ücret: 200 lira