Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Togg'un servis süreci nasıl işliyor? İşte detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Teknoloji#Otomobil
Toggun servis süreci nasıl işliyor İşte detaylar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 09:57

Togg'un ilk trafik kazasını yaşamasının ardından yedek parça ve onarım işlemi merak konusu oldu. Tamiri nerelerde yapılıyor? İşte Togg'un tamir süreci...

Haberin Devamı

Türkiye’nin otomobili TOGG yollardaki yerini aldı. İlk trafik kazası da Ankara'da yaşandı.

TOGG hafif hasar aldı. Kaza sosyal medyada çok konuşuldu ve en çok tamir ve yedek parça süreci merak edildi.

Peki bu tip olumsuz bir durumla karşılaşan Togg sahibi ne yapmalı? Öncelikle bu aracın akıllı bir cihaz olduğunun unutulmaması gerekiyor.

TRT Haber'in haberine göre, bunun için hasar veya arıza durumunda yapılacak ilk iş, Togg deneyim merkezine veya BoschCar servisine götürmek olmalı.

Onarım işlemlerine burada başlanan Togg'un yedek parça ihtiyacı ise Gemlik’ten karşılanıyor.

Gözden Kaçmasınİşte Togg’un şarj maliyetiİşte Togg’un şarj maliyetiHaberi görüntüle

SERVİS AĞI GENİŞLİYOR

Uzmanlar uyarıyor. Herhangi bir arıza durumunda başvurulacak yer servis. Zira yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren süreç, yetkisi olmayan bir noktada yapıldığında büyük risk barındırıyor.

Haberin Devamı

BoshCar’ın 63 şehirde 350 şubesi bulunuyor. Deneyim merkezi sayısını hızla artıran TOGG'un mobil servisleri de aktif halde hizmet vermeye başladı.

Daha küçük arızalarda ise bu mobil servisler devreye girecek.

Gözden KaçmasınTogg dünya pazarına açılıyor Yol haritası belli olduTogg dünya pazarına açılıyor! Yol haritası belli olduHaberi görüntüle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg test sürüşünü gerçekleştirdi
daha fazla video içinCumhurbaşkanı Erdoğan, Togg test sürüşünü gerçekleştirdi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Togg#Teknoloji#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli

BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli?

#Bir Sorudan Fazlası
Cilt kanseri neden erkekler için daha ölümcül ‘Özellikle partneri olmayanlar risk altında’

Cilt kanseri neden erkekler için daha ölümcül? ‘Özellikle partneri olmayanlar risk altında!’

#Melanom
Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı Tüketirken nelere dikkat edilmeli

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı? Tüketirken nelere dikkat edilmeli?

#Sağlık