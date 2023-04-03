İşte Togg’un şarj maliyeti

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TÜRKİYE, 2023 yılı ile birlikte elektrikli araçlar alanında önemli bir sıçrama yaşıyor. Togg’un bu yıl teslim edeceği 28 bin adet elektrikli araçla birlikte toplam satışların 45 bin adede ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda, birçok kullanıcı 2023 yılından itibaren ilk elektrikli aracını satın alıp benzin ve dizel yakıtla çalışan araçlarına veda etmiş olacak. Togg ise ilk modeli T10X’in teslimatlarına bu haftadan itibaren başlayacak. Ancak, kullanıcıların kafasında halen şarj istasyonları ve dolum maliyetleriyle ilgili birçok soru işareti yer alıyor. Biz de Togg’un satışa çıkan ilk versiyonları ve 1 Nisan itibarıyla geçerli olan yeni elektrik tarifesi üzerinden elektrikli araçların şarj maliyetlerini hesapladık.

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TEK DOLUM HESABI

Öncelikle bir elektrikli aracı şarj etmenin en ekonomik yolunun evden veya işyerinden şarj etmek olduğunu belirtelim. Ancak, İstanbul gibi büyükşehirlerde bu yöntem oldukça zor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Nisan 2023 itibarıyla belirlediği yeni fiyatlara göre, 240 kWh’ın üzerinde enerji tüketen konutlar için vergiler dahil kWh başına 2.21 TL ücretlendirme uygulanıyor. İşyerleri için ise tarife 1 kWh/3.78 TL olarak belirlenmiş durumda. Buna göre, Togg’un 52,4 kWh (314 km menzil) bataryaya sahip versiyonu evden 115,8 TL, işyerinden 198 TL giderle deposunu doldurabiliyor. Aracın Togg’un hızlı şarj istasyonu Trugo’dan şarj olma maliyeti ise 418,6 TL’ye ulaşıyor.

AYLIK GİDERLER

Togg’un 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip (523 km menzil) uzun menzilli diğer versiyonu ise evden 195,5 TL’ye, işyerlerinden 334,5 TL’ye ve hızlı şarj istasyonu Trugo’dan 707,1 TL’ye tamamen deposunu dolduruyor. Ayda 1.500 km mesafe kat eden bir Togg sahibinin enerji gideri evden yaklaşık 600 TL, iş yerinden yaklaşık 1000 TL ve hızlı şarj istasyonundan 2 bin TL’yi buluyor. Söz konusu 1.500 kilometreyi benzinli bir otomobille yapmanın maliyeti ise bir depo (50 litre) araçla ortalama 500 kilometre kat edildiği düşünüldüğünde güncel fiyatlarla 3000 TL’yi aşıyor.

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AYDA 1.500 KM YOL YAPAN ELEKTRİKLİ ARACIN MALİYETİ

EVDEN 575 TL

ŞARJ İSTASYONUNDAN 2000 TL

İŞYERİNDEN 990 TL

BENZİNLİ ARAÇ 3000 TL

Not: 88.5 kWh’lık batarya kapasitesi dikkate alınmıştır.

EVE İSTASYON KURMAK İÇİN 18 BİN TL ŞART

ELEKTRİKLİ araçları şarj etmenin en uygun yöntemi evden şarj işlemi gerçekleştirmek. Ancak, doğrudan ev prizine takılacak bir elektrikli otomobil hem şarj süresini arttırır hem de tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bunun için eve, siteye veya iş yerine bir şarj kutusu (Wallbox) kurmak elektrikli araç kullanıcıları için adeta zorunluluk. Şu anda bir Wallbox kurmanın maliyeti işçilik dahil ortalama 18 bin TL’yi buluyor. Eğer bir apartmanda veya sitede ortak kullanım düşünülürse de örneğin 4 istasyonun kurulum maliyeti ortalama 70 bin TL’yi aşıyor.

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HIZLI İSTASYONLARDAN DOLUM BENZİNE YAKIN

ELEKTRİKLİ araçlar özellikle uzun yolda ihtiyaç duyduğu mesafeyi özel şirketlerin hızlı şarj istasyonlarından gideriyor. Ancak, son zamanlarda bu istasyonların verdiği kWh başına enerji fiyatları neredeyse benzinli araçlarla yarışıyor. Şu anda sektörde hızlı şarj (DC) fiyatları ortalama 1 kWh/8 TL seviyesinde konumlanıyor. Bu da örneğin 90 kWh batarya kapasitesi bulunan aracı tamamen doldurmanın maliyetini 720 TL’lere kadar çıkarıyor. 50 litrelik deposu bulunan benzinli bir aracın şu anda 1000 TL seviyesinde dolduğu düşünüldüğünde aradaki farkın 4’te 3’ü kadar olduğu anlaşılıyor.

TESLA VE TOGG AYNI DÖNEMDE TÜRKİYE YOLLARINA ÇIKIYOR

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REKABET ELEKTRİKLENDİ

ABD’li iş insanı Elon Musk’ın elektrikli araç markası Tesla, bu haftadan itibaren Türkiye’deki faaliyetlerine resmi olarak başlıyor. Şirketin bugün düzenleyeceği özel bir etkinlikle Türkiye’ye ilişkin planlarını açıklaması beklenirken, satışa sunacağı ilk modelin ise SUV gövde tipine sahip Model Y olacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan, Tesla’nın uzun süredir beklenen Türkiye’de faaliyete başlama kararının Togg’un ilk araç teslimatlarına başlayacağı tarihlerle aynı döneme yani bu haftaya denk gelmesi ise dikkatleri çekti. Öyle ki, Togg ve Tesla’nın satış stratejilerinden pazara sundukları araçlara, mağaza tercihinden araç özelliklerine kadar birçok ortak noktası bulunuyor.

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ÖTV’Sİ YÜZDE 50

İki marka arasındaki rekabeti belirleyecek en temel unsur ise fiyat. Bilindiği üzere, Togg ilk etapta arkadan itişli versiyonu iki farklı batarya seçeneğiyle 953 bin TL-1 milyon 215 bin TL arasında satışa sundu. Tesla’nın henüz resmen duyurmasa da Türkiye’da satışa çıkaracağı ilk modelinin Almanya’da üretilen Model Y olması bekleniyor. Çünkü, bu model ABD’den ve Çin’den gelmediği için ilave gümrük vergilerine takılmıyor. Togg’da olduğu gibi arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Model Y’nin arkadan itişli versiyonu 220 kW güce sahip yani yüzde 50’lik ÖTV dilimine giriyor.

EN AZ 1.5 MİLYON TL

Üretildiği ülkede vergiler hariç yaklaşık 40 bin Euro gibi bir rakamla fabrikadan çıkan Model Y’nin fiyatını Türkiye için hesaplayacak olursak; söz konusu 40 bin Euro’ya (833 bin TL) yüzde 50 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde yaklaşık 1 milyon 500 bin TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu rakama lojistik ve operasyonel masraflar da eklendiğinde Model Y’nin satış fiyatının 1 milyon 500-1milyon 800 bin TL seviyelerinde konumlanması bekleniyor. Tabi ki Elon Musk, Türkiye pazarına rekabetçi bir fiyatla adım atmak isterse fiyatın 1 milyon 500 bin TL seviyelerinden başlayabileceğini de hatırlatmak şart.

İŞTE İKİ MODELİN ÖZELLİKLERİ





ORTAK NOKTALARI ÇOK

2023 yılında iki marka da SUV gövde tipine sahip yüzde 100 elektrikli araç modellerini (T10X ve Model Y) kullanıcılarla buluşturacak. İki marka da sadece internet kanalları üzerinden satış yapacak. Bayilik yöntemini kullanmayan iki markaya ait elektrikli araçları görmek isteyenler ise AVM’lerde açılan özel deneyim merkezlerini ziyaret edecek. Ayrıca, her iki marka da araç içi bağlantı teknolojileri, akıllı telefon ile entegre olabilen servis ve hizmetlerle rekabette öne çıkmaya çalışacak.

TÜRKİYE’DE FİNANS SEKTÖRÜNE GİRDİ

NISSAN Türkiye, Garanti BBVA iş ortaklığı ile Nissan bayileri ve müşterilerine kolay başvuru imkânı, hızlı değerlendirme süreçleri, rekabetçi koşullar sunacağı “Nissan Financial Services”i hayata geçirdi. Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem konuyla ilgili olarak, “Müşterilerimize tek tip ödeme planı önermek yerine müşterilerimizin kullanacağı krediyi en uygun nasıl ödeyebileceğine dair çözümler üreteceğiz. Onları dinleyerek ihtiyaçlarını tespit edeceğiz, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun kredi paketlerini oluşturarak, onları mutlu edecek pratik ve hızlı çözüm sunacağız” dedi. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer ise, “İşbirliği sayesinde, Bayiden Anında Kredi (BAK) sistemimiz aracılığıyla yetkili satıcıların araç satış sürecini oldukça kolaylaştıracağız. Böylece Nissan Yetkili Satıcıları minimum operasyonel iş yüküyle müşterilerine hızlı ve otomatize bir kredi süreci deneyimi sunacaklar” dedi.

YENİ CAYENNE’E ‘TAYCAN’ DOKUNUŞU

PORSCHE, Şangay Otomobil Fuarı’nda dünya lansmanını gerçekleştireceği yeni Cayenne’in iç mekânına dair ilk ipuçlarını paylaştı. Buna göre, Porsche elektrikli spor otomobili Taycan’ın öne çıkan kokpit unsurlarını alarak bunları ilk kez içten yanmalı motora sahip bir Porsche’ye yani Cayenne’e aktarıyor. Kokpitte değişken ekran seçeneklerine sahip kavisli dijital gösterge paneli, yeniden tasarlanmış bir orta konsol ve yeni nesil direksiyon simidi bulunuyor. Yeniden konumlandırılan vites seçici artık direksiyon simidinin sağında yer alıyor. Yolcular ise opsiyonel yolcu ekranı sayesinde araç ve sürücü ile yeni bir etkileşim seviyesi deneyimliyor. Öte yandan, markanın yeni direksiyon simidinin de Cayenne’e aktarıldığı da görülüyor. Önceki modele kıyasla tamamen yeniden tasarlanan çok işlevli spor direksiyon simidi 911 temel alınarak geliştirilirken; sürüş modlarını doğrudan direksiyon simidi üzerinden seçmeye yarayan sürüş modu düğmesi de artık standart olarak direksiyonda yer alıyor.

SATIŞ SONRASINDA EN İYİ MARKA OLDU

AUDI tarafından Avrupa’da Euro Bölgesi’nde yer alan büyük pazarlarda yapılan satış sonrası hizmetler müşteri memnuniyeti araştırması IACS (International Aftersales Customer Satisfaction) sonuçları açıklandı. Audi ve rakiplerinin 6 ay ile 10 yıl arası servis tecrübesine sahip bireysel müşterilerin dahil edildiği araştırmada, katılımcılara markaların servis ve satış sonrası hizmetleri hakkında düşünceleri soruldu. Audi Türkiye, araştırma sonunda tüm rakiplerini geride bırakarak, servis ve satış sonrası hizmetlerdeki çalışmalarıyla birinci seçildi. Şirketten yapılan açıklamada, araştırma sonuçlarının tamamen araç sahiplerinin düşünceleriyle belirlendiğinin altı çizilirken, Audi Türkiye’nin iş yapış stratejileri arasında öncelikli sırada yer alan servis ve satış sonrası hizmetlerde kaliteyi artırmak anlayışını ortaya koymasının söz konusu başarıda önemli olduğunun altı çizildi. Audi’nin Türkiye genelinde 47 yetkili servis noktası bulunuyor.