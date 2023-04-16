Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Togg dünya pazarına açılıyor! Yol haritası belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Otomobil#Yerli Otomobil
Togg dünya pazarına açılıyor Yol haritası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 10:34

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, dünya pazarına açılıyor. Togg 2024 yılı itibarıyla Avrupa'ya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Haberin Devamı

TRT Haber'de yer alan habere göre Türkiye'nin Otomobili Togg, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Togg'un dışa açılım planlamasındaki öncelikli hedefi Avrupa piyasasında söz sahibi konuma gelmek.

Şirket, yaygın bir şarj alt yapı sistemi kurarak, küresel elektrikli otomobil pazarına 2024 yılında girmeyi hedefliyor.

Yol haritasına göre 'T10X' modeli, ilk etapta dev markalarla rekabet edecek şekilde piyasaya sokulacak.

Gözden KaçmasınRobotaksi yarışmasında Togg sürpriziRobotaksi yarışmasında Togg sürpriziHaberi görüntüle

2025'TEN İTİBAREN VİTES YÜKSELTECEK

Türkiye'nin otomobili 2025'ten itibaren vites yükseltecek Genişleme politikası ülke ülke olacak. Yerli otomobil Togg'un zamanla kıtanın tamamında satılması öngörülüyor.

Arından küresel potansiyeller belirlenecek. Dünyaya açılma süreci fabrikanın üretim kapasitesi ile orantılı olarak yürütülecek.

Gözden KaçmasınBakan Çavuşoğlu: “Togg’a dünyada herkesin ilgisi var”Bakan Çavuşoğlu: “Togg’a dünyada herkesin ilgisi var”Haberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg test sürüşünü gerçekleştirdi
daha fazla video içinCumhurbaşkanı Erdoğan, Togg test sürüşünü gerçekleştirdi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Togg#Otomobil#Yerli Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti
Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Rota
Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos