Togg dünya pazarına açılıyor! Yol haritası belli oldu

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TRT Haber'de yer alan habere göre Türkiye'nin Otomobili Togg, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Togg'un dışa açılım planlamasındaki öncelikli hedefi Avrupa piyasasında söz sahibi konuma gelmek.
Şirket, yaygın bir şarj alt yapı sistemi kurarak, küresel elektrikli otomobil pazarına 2024 yılında girmeyi hedefliyor.
Yol haritasına göre 'T10X' modeli, ilk etapta dev markalarla rekabet edecek şekilde piyasaya sokulacak.
2025'TEN İTİBAREN VİTES YÜKSELTECEK
Türkiye'nin otomobili 2025'ten itibaren vites yükseltecek Genişleme politikası ülke ülke olacak. Yerli otomobil Togg'un zamanla kıtanın tamamında satılması öngörülüyor.
Arından küresel potansiyeller belirlenecek. Dünyaya açılma süreci fabrikanın üretim kapasitesi ile orantılı olarak yürütülecek.
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