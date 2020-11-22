"Yasak aşk yaşayanların ortak savunma cümlesi" Öykü Serter'den yasak aşk itirafının ardından

EVLİ Mİ KARDEŞİM? EVLİ...NOKTA Ama zurna şurada zırt diyor:

“Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı.”

Galiba “yasak aşk” yaşayanların ortak savunma cümlesi bu: “Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı.”

Yani ne demeye getiriyorlar? Aslında şunu: Ben hiçbir şeyin olumsuza gitmesinden sorumlu değilim. Hiçbir vebalim yok. Ben olmasam da o ilişki zaten bitmişti...”

Ama buna karar verecek kişi kendisi değil ki. O ilişkinin iki tarafı. Evli mi kardeşim? Evli. Nokta.

Aralarındaki medeni durumu dağıtmadıkları sürece, kimsenin dışarıdan “Bitmişti, bitmemişti, az kalmıştı” gibi ahkâm kesme hakkı yok.

