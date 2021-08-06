Yangın bölgelerine ünlülerden yardım eli: Dualarınızla Turgut’ta bir dağı kurtardık
Ünlü isimler, Türkiye’nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarından etkilenenlere yardım eli uzattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ekranların ve sahnelerin aranan isimleri sosyal medya hesaplarından ihtiyaç listelerini sıralayıp, topladıkları bağışları sahiplerine ulaştırdılar.
2
Biz kazandık
Şahan Gökbakar, yangının Marmaris’teki evine ulaşmadan söndürülme işleminin başarıyla gerçekleştiğini açıkladı.
Yangın söndürme çalışmalarına katılan Şahan Gökbakar, en son komşusunun evinin yandığını söylemişti. Zor bir gece geçirdiklerini belirten Gökbakar, yangını söndürdüklerini söyledi: “Biz kazandık. Biz derken kendimden bahsetmiyorum. Yangını söndürdük.
Donanmamıza, sahil güvenliğimize, Fethiye’den gelip soğutma işlemi yapan kıyı emniyetimize, Aydın İtfaiyesi’ne çok teşekkür ederim.” Yangın söndürme hortumunu alarak soğutma işlemini de gerçekleştiren Gökbakar, “Soğutma çok önemli. Tekrar yanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
3
Bilgi kirliliğine itibar etmeyin
Furkan Kızılay, Muğla’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
İtfaiye ekiplerine destek olmak amacıyla yangın soğutma ekibine katılan oyuncu, gelişmeleri takipçileriyle paylaştı. Havadan müdahalenin şart olduğunun altını çizen Kızılay, sosyal medyada dolaşan bilgi kirliliğine de önem verilmemesi gerektiğini vurguladı.
4
Dualarınızla Turgut’ta bir dağı kurtardık
Mustafa Sandal, yangın söndürme çalışmalarına katılan oyuncu İbrahim Çelikkol’un takipçilerine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı: “Sosyal medyada yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa abimiz iyi dileklerinizi iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut’ta bir dağı kurtardık. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”
5
Türkiye’de her şirket helikopter kiralayabilir
AHBAP Başkanı Haluk Levent, Türkiye’nin birçok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıkladı. Levent, helikopterin Kazakistan’dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını söyledi. Levent ayrıca, “Türkiye’de her şirket, bazı kurum, dernek ve şahıslar kamu yararına uçak, helikopter kiralaması yapabilir. Bakanlıklar da kiralama yaparlar. Belediyeler de...” ifadelerini kullandı.
6
Yangının tam ortasındaydık
Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından yangın bölgesi Marmaris Amos’tan son bilgileri paylaştı. Aksoy, bölgeye erzak yardımında bulunduklarını söyledi: “Yardım getirdiğimiz için orta kısımlara kadar gelebildik. Yangının tam ortasındaydık. Çok fena bir durumdu. Bütün oranın gençleri çevre beldelerde yaşayanlar gönüllü bir şekilde mücadele ediyor. Tek bir istekleri var havadan müdahale, uçak, helikopter. Gerçekten durum burada çok kötü. Yangının kontrol altına alındığı yok.”
7
Hepinize teşekkürler
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Berfu Yenenler’in Alaçatı’daki yardım toplama kampanyasına katıldı. Bastık, gelen yardımları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Çeşme’de yardımları topladık. Herkese çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.
8
Yardım listesi paylaştı
Oyuncu Hande Doğandemir, Milas ve çevresine birçok yardım götürdüklerini söyledi. Doğandemir, gerekli yardım listesini de sosyal medya hesabından paylaştı: “Yangın tüpü, benzinli testere, yangın battaniyesi, kaynak gözlüğü telsiz aldık. 50 kiloluk yardım tüpü bulanlar da lütfen, ulaştırsınlar. Milas’a daha çok yardım.”
9
Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli
Simge Fıstıkoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yardım çağrısında bulunurken, ihtiyaç sahiplerine de kendi imkanlarıyla ulaşmaya çalışıyor. Yangın bölgelerinde ulaşabildiği belediye görevlileri ile görüşen Fıstıkoğlu sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Böyle bir paylaşımı yapmak için çok kararsız kaldım. Şahsi fikrim, sağ elin verdiğini sol el bilmemeli ama... Pek çok kişi benim gibi ne yapabilirim diye düşünüyor. İhtiyaç listelerinde yer alan ve benim de kolay temin edebileceğim seyyar tuvalet yani kabin tuvaleti ihtiyacı için destek olmaya çalıştım, çalışıyorum da...”
10
Kolileri taşıdı
Son olarak ‘Kırmızı Oda’ dizisinde hayat verdiği ‘Mitra’ karakteriyle dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, başta Marmaris olmak üzere yangın bölgesindeki ihtiyaçlar için seferber oldu. Varan Turizm’den destek alan oyuncu, kolilerin yüklenme ve ulaştırılma anlarıyla da yakından ilgilendi.
11
Orman nöbeti tutuyor
Ece Vahapoğlu, Bodrum’da yaşadıkları bölgede yangın söndürücü aletlerle orman nöbeti tuttuğunu söyledi. Vahapoğlu, kendisine birçok gönüllülerin de yardım ettiğini belirtti: “Şimdilik yangın bölgelerine araç ve insan trafiği yapmamak için gidemiyoruz. En azından kendi çevremizden başlayarak doğa bilincini artırmak, farkındalık yaratmak, üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmek, sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunma, çocuklarımıza kurak bir gelecek bırakmamak için daha dikkatli ve hassas davranmalıyız.”
12
Kurtardıkları hayvanları çiftlikte yaşatacaklar
Ömür Gedik’in kurucu başkanı olduğu HAÇİKO, afet bölgelerinden kurtarıp tedavi ettikleri hayvanların kalan ömürlerini huzur içinde geçirecekleri HAÇİKO Yaşam Çiftliği’ni kuruyor. 20 dönüm arazi üzerine yayılacak çiftlikte tedavi, kısırlaştırma, barınma ve sahiplendirme ünitelerinin yanı sıra çocuklar için eğitim binası ve hayvan sevgisi müzesi de bulunacak. HAÇİKO’nun yardım çağrılarını ve görsellerini Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Cansel Elçin, Hande Yener, Çağla Şikel, Burcu Esmersoy, ve Celil Nalçakan gibi ünlü isimler de paylaşarak destek verdi.