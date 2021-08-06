Yangın bölgelerine ünlülerden yardım eli: Dualarınızla Turgut’ta bir dağı kurtardık

Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli Simge Fıstıkoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yardım çağrısında bulunurken, ihtiyaç sahiplerine de kendi imkanlarıyla ulaşmaya çalışıyor. Yangın bölgelerinde ulaşabildiği belediye görevlileri ile görüşen Fıstıkoğlu sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Böyle bir paylaşımı yapmak için çok kararsız kaldım. Şahsi fikrim, sağ elin verdiğini sol el bilmemeli ama... Pek çok kişi benim gibi ne yapabilirim diye düşünüyor. İhtiyaç listelerinde yer alan ve benim de kolay temin edebileceğim seyyar tuvalet yani kabin tuvaleti ihtiyacı için destek olmaya çalıştım, çalışıyorum da...”