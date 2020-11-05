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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 16:33 | 

Yakında 'prens' unvanı da kalmayacak

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılığı olay haline gelen Prens Harry ile Meghan Markle hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. Bunlara çok çarpıcı yeni bir iddia daha eklendi.

Backgrid UK

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1KRALİÇE UNVANINI ALACAK İDDİASI
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KRALİÇE UNVANINI ALACAK İDDİASI

Buna göre Prens Harry ile Meghan Markle, aileden ayrılıkları sırasında Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptıkları anlaşmalara uymadılar. Bu da Kraliçe'yi kızdırdı. Hatta bu iddiaya göre Prens Harry bu şekilde davranırsa "prens" unvanını da kaybedecek.

2KURALLARA UYMASINI İSTEDİ
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KURALLARA UYMASINI İSTEDİ

İngiliz tabloid basınında yer alan iddialara göre Kraliçe, torunu Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılmasına da ABD'ye taşınmasına da belli kurallara uymaları koşuluyla ses çıkarmadı.

3AİLENİN OLANAKLARINI MI KULLANDI
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AİLENİN OLANAKLARINI MI KULLANDI?

Yine iddialara göre Prens Harry, bir yıl olduğu belirtilen "deneme süresinde" Kraliçe ile yapılan anlaşmanın belli kurallarına uymadı. Ayrıldığı ailenin olanaklarını ve statüsünü kullanarak bunda finansal çıkar elde etme yoluna gitti.

4PRENS UNVANINI ALMAYI DÜŞÜNÜYOR
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PRENS UNVANINI ALMAYI DÜŞÜNÜYOR

İngiliz basınına göre Kraliçe 2. Elizabeth de bu duruma kızdı ve devamı halinde de Harry'nin doğuştan gelen 'prens" unvanını da almayı da bir seçenek olarak düşünmeye başladı.

5 KAR AMACIYLA KULLANIYOR
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KAR AMACIYLA KULLANIYOR

Saraya yakın bir kaynağın Life&Style dergisine yaptığı açıklamaya göre Harry, "prens" unvanını da ayrıldığı aileyi de bir tür finansal kar aracı olarak kullanmaya başladı. Yani bir başka deyişle babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in "kitabına" uymadı.

6100 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
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100 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Prens Harry ile Meghan Markle, geçtiğimiz eylül ayında bir TV kanalıyla 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

7KRALİÇE ÇOK KIZGIN
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KRALİÇE ÇOK KIZGIN

Harry'nin kraliyet unvanlarını bu tür finansal girişimlerde kullandığını düşünmesi ise Kraliçe'yi kızdırdı.

8SIRADAN İNSANLAR OLSALARDI...
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SIRADAN İNSANLAR OLSALARDI...

Life&Style'a konuşan aynı kaynak, Harry ile Meghan'ın sıradan insanlar olsalar iş hayatında bu kadar hızlı adımlarla ilerleyemeyeceğini ileri sürerek "Kraliyet unvanlarını bireysel ilerlemeleri için kullanıyorlar" iddiasında bulundu. 

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