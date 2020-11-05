Yakında 'prens' unvanı da kalmayacak

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılığı olay haline gelen Prens Harry ile Meghan Markle hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. Bunlara çok çarpıcı yeni bir iddia daha eklendi.
Backgrid UK
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KRALİÇE UNVANINI ALACAK İDDİASI
Buna göre Prens Harry ile Meghan Markle, aileden ayrılıkları sırasında Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptıkları anlaşmalara uymadılar. Bu da Kraliçe'yi kızdırdı. Hatta bu iddiaya göre Prens Harry bu şekilde davranırsa "prens" unvanını da kaybedecek.
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KURALLARA UYMASINI İSTEDİ
İngiliz tabloid basınında yer alan iddialara göre Kraliçe, torunu Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılmasına da ABD'ye taşınmasına da belli kurallara uymaları koşuluyla ses çıkarmadı.
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AİLENİN OLANAKLARINI MI KULLANDI?
Yine iddialara göre Prens Harry, bir yıl olduğu belirtilen "deneme süresinde" Kraliçe ile yapılan anlaşmanın belli kurallarına uymadı. Ayrıldığı ailenin olanaklarını ve statüsünü kullanarak bunda finansal çıkar elde etme yoluna gitti.
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PRENS UNVANINI ALMAYI DÜŞÜNÜYOR
İngiliz basınına göre Kraliçe 2. Elizabeth de bu duruma kızdı ve devamı halinde de Harry'nin doğuştan gelen 'prens" unvanını da almayı da bir seçenek olarak düşünmeye başladı.
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KAR AMACIYLA KULLANIYOR
Saraya yakın bir kaynağın Life&Style dergisine yaptığı açıklamaya göre Harry, "prens" unvanını da ayrıldığı aileyi de bir tür finansal kar aracı olarak kullanmaya başladı. Yani bir başka deyişle babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in "kitabına" uymadı.
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100 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
Prens Harry ile Meghan Markle, geçtiğimiz eylül ayında bir TV kanalıyla 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.
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KRALİÇE ÇOK KIZGIN
Harry'nin kraliyet unvanlarını bu tür finansal girişimlerde kullandığını düşünmesi ise Kraliçe'yi kızdırdı.
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SIRADAN İNSANLAR OLSALARDI...
Life&Style'a konuşan aynı kaynak, Harry ile Meghan'ın sıradan insanlar olsalar iş hayatında bu kadar hızlı adımlarla ilerleyemeyeceğini ileri sürerek "Kraliyet unvanlarını bireysel ilerlemeleri için kullanıyorlar" iddiasında bulundu.