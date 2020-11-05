Yakında 'prens' unvanı da kalmayacak

KRALİÇE UNVANINI ALACAK İDDİASI Buna göre Prens Harry ile Meghan Markle, aileden ayrılıkları sırasında Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptıkları anlaşmalara uymadılar. Bu da Kraliçe'yi kızdırdı. Hatta bu iddiaya göre Prens Harry bu şekilde davranırsa "prens" unvanını da kaybedecek.