Yağmurun altında evlendiler

Sade bir gelinlik giyen Brittany Snow'a arkadaşlarının oluşturduğu bir nedime grubu eşlik etti. Çift törenin sonunda birbirlerini öpücüklere boğdu.34 yaşındaki Amerikalı oyuncu Brittany Snow'un hayatını birleştirdiği Tyler Stanaland uzun süredir birlikte.Düğüne katılan konuklardan biri o gün havanın yağmurlu olduğunu ancak bunun bile düğünün ruhunu olumsuz etkilemediğini söyledi.Damat Stanaland'ın smokinin altına spor ayakkabılar giymesi dikkat çekti. ABD'yi de etkisine alan corona virüs salgını ise düğüne katılan konukların eğlenmesini çok da etkilemedi.