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Haber Giriş: 16 Mart 2020 - 10:04, /

Yağmurun altında evlendiler

İngiliz oyuncu Brittany Snow ile nişanlısı Tyler Stanaland Malibu'da evlendi. Cielo Farms'da birbirlerine "evet" diyen ikilinin evlilik törenine aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

BACKGRID USA

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Sade bir gelinlik giyen Brittany Snow'a arkadaşlarının oluşturduğu bir nedime grubu eşlik etti. Çift törenin sonunda birbirlerini öpücüklere boğdu.

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34 yaşındaki Amerikalı oyuncu Brittany Snow'un hayatını birleştirdiği Tyler Stanaland uzun süredir birlikte.

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Düğüne katılan konuklardan biri o gün havanın yağmurlu olduğunu ancak bunun bile düğünün ruhunu olumsuz etkilemediğini söyledi.

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Damat Stanaland'ın smokinin altına spor ayakkabılar giymesi dikkat çekti. ABD'yi de etkisine alan corona virüs salgını ise düğüne katılan konukların eğlenmesini çok da etkilemedi.

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