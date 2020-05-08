Üç kişilik sarayda yaşıyorlar

NASIL BİR ANLAŞMA YAPTIKLARI HENÜZ BİLİNMİYOR Harry ile Meghan'ın bu malikaneye kira ödeyip ödemedikleri ya da Perry'nin misafiri olarak mı oldukları henüz bilinmiyor. Mülkün, Harry ile Meghan'a satıldığına dair de bir kayıt yok.