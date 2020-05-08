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Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 11:02,

Üç kişilik sarayda yaşıyorlar

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın Los Angeles'ta yaşadıkları saray yavrusu yeni yuvaları ortaya çıktı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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1SARAY YAVRUSU
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SARAY YAVRUSU

Evlendikten sonra Kensington Sarayı kompleksinde Harry'ye ait küçük mülke taşınan, sonra da Archie dünyaya gelmeden,  Kraliçe'nin düğün hediyesi olan Frogmore Cottage'ı yeniletip kısa bir süre orada kalan çift, Los Angeles'ta 18 milyon dolarlık saray benzeri bir malikanede yaşıyor.

2ÜNLÜ OYUNCU VE YAPIMCININ EVİ
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ÜNLÜ OYUNCU VE YAPIMCININ EVİ

Bu mülk, Hollywood'un en zengin ve ünlü oyuncu ve yapımcılarından Tyler Perry'ye ait. Perry toplamda 600 milyon dolarlık bir servetin sahibi.

3OPRAH WINFREY ARACI OLDU
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OPRAH WINFREY ARACI OLDU

Harry ile Meghan'ın, İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Los Angeles'taki yeni hayatlarına başladıkları bu eve yerleşmelerinde ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in aracı olduğu ileri sürülüyor.

4SEKİZ YATAK ODASI
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SEKİZ YATAK ODASI

Prens Harry ile Meghan Markle'ın bir yaşındaki oğulları Archie ile birlikte yaşadığı malikanenin 8 tane yatak odası ve 12 tane banyosu bulunuyor.

5TOSCANA TARZI
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TOSCANA TARZI

Toscana tarzı inşa edilen malikanenin kendine ait bir güvenlik kapısı ve yine mülkte yaşayanlar için görev yapan özel bir güvenlik ekibi bulunuyor.

6NASIL BİR ANLAŞMA YAPTIKLARI HENÜZ BİLİNMİYOR
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NASIL BİR ANLAŞMA YAPTIKLARI HENÜZ BİLİNMİYOR

Harry ile Meghan'ın bu malikaneye kira ödeyip ödemedikleri ya da Perry'nin misafiri olarak mı oldukları henüz bilinmiyor. Mülkün, Harry ile Meghan'a satıldığına dair de bir kayıt yok.

7KENTE KUŞ BAKIŞI
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KENTE KUŞ BAKIŞI

Bir tepedeki çok geniş bir arazi üzerinde inşa edilen malikaneden Los Angeles kentini kuş bakışı izleyebilmek de mümkün.

8MEGHANA SEMPATİSİ VAR
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MEGHAN'A SEMPATİSİ VAR

Tyler Perry'nin (sağda) Meghan Markle'a geçmişte Afrika'da yürüttüğü yardım faaliyetleri nedeniyle büyük sempati duyduğu, aralarında böyle bir iletişim bulunduğu belirtildi.

9ESKİ EŞİYLE BURADA YAŞIYORDU
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ESKİ EŞİYLE BURADA YAŞIYORDU

Rol aldığı Suits dizisiyle adını duyuran Meghan Markle daha önce de uzun süre Los Angeles'ta yaşamıştı. 38 yaşındaki Markle, boşandığı ilk eşi Trevor Engelson ile birlikte yaşarken de Los Angeles sakinlerinden biriydi.

10FERAH VE AYDINLIK
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FERAH VE AYDINLIK

2011 ile 2013 arasında evli olan çift, Los Angeles'ta gösterişli bir evde yaşamıştı. Bu, Markle'ın daha sonra yaşadığı diğer mülkler kadar geniş olmasa da modern ve rahat tasarımıyla dikkat çeken bir evdi.

11HER YATAK ODASINA ÖZEL BANYO
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HER YATAK ODASINA ÖZEL BANYO

Markle, eski eşiyle evliyken dört yatak odalı, üç banyolu bu evde yaşıyordu. Evdeki bütün banyoların kendilerine ait özel banyoları bulunuyordu.

12GÜN IŞIĞI EVİN İÇİNDE
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GÜN IŞIĞI EVİN İÇİNDE

Beyaz ağırlık boyanan ve dekore edilen ev güneş ışığından olabildiğince yararlanılacak şekilde tasarlanmıştı.

131.8 MİLYONA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI
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1.8 MİLYONA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Meghan Markle ile eski eşinin yaşadığı bu ev daha sonra 1.8 milyon dolara satışa çıkarılmıştı.

14RESTORE ETMEK İÇİN SERVET HARCADILAR
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RESTORE ETMEK İÇİN SERVET HARCADILAR

Harry ile Meghan, Kensington Sarayı'ndan ayrılıp Frogmore Cottage'da yaşadı kısa bir süre. Bu mülkü restore ettirmek için harcadıkları 2.4 milyon sterlin ise halkın büyük tepkisini çekti. Çift, aileden ayrılma kararından sonra bu parayı geri ödemeyi teklif etti.

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