Tamer Karadağlı eski günleri yad etti: İnsanlar bizi gerçekten evli zannediyordu

Dizide eşini canlandıran İpek Çeken ile bir sahnesini sosyal medya hesabından paylaşan Karadağlı altına şu notu düştü; "Aradan 25 yıl geçmiş. Ama seyrederken dün gibi geliyor bana. Canım İpek Çeken'le o kadar güzel sahneler çektik ki insanlar bizi gerçekten evli zannediyordu. Hülya Gülşen’i de unutmamak gerek. Ferhunde Hanımlar benim ilk göz ağrım. Gönlümde hep farklı bir yerde olacak. Kim bilir, belki başka bir projede yine bir araya geliriz."