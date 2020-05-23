'Tam 10 sene önce doğum günümü ıssız bir adada tek başıma kutladım'

Karantina nedeniyle yeni yaşını evde tek başına kutlayan Merve Oflaz, 10 yıl önce adada tek başına kutladığı doğum gününü hatırlattı.
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"Tam 10 sene önce bugün bir adada tek başıma kutladığım için doğum günümü alışkınım karantinalara... Bu gün de beni yalnız hissettirmeyen, kutlayan, arayan soran herkese sonsuz teşekkürler 🤍 herkese tek tek cevap veremiyorum ama tüm güzel enerjileriniz benle hissediyorum"
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2010'DA NELER OLDU?
'Var mısın yok musun?' yarışması ile tanınan Merve Oflaz, 2010 yılında Survivor'da yarıştı.
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Oflaz'ın doğum günü olduğu gün İhsan ödül oyununu kazandı ve Aydın ile Ertan'ı beraberinde götürdü.
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Issız adada tek başına kalan Merve Oflaz'ın imdadına ise Acun Ilıcalı yetişti. Elinde doğum günü pastası adaya gelen Acun Ilıcalı, Merve için sürpriz bir kutlama yaptı.