'Tam 10 sene önce doğum günümü ıssız bir adada tek başıma kutladım'

"Tam 10 sene önce bugün bir adada tek başıma kutladığım için doğum günümü alışkınım karantinalara... Bu gün de beni yalnız hissettirmeyen, kutlayan, arayan soran herkese sonsuz teşekkürler 🤍 herkese tek tek cevap veremiyorum ama tüm güzel enerjileriniz benle hissediyorum"