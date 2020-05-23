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Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 13:06,

'Tam 10 sene önce doğum günümü ıssız bir adada tek başıma kutladım'

Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu Merve Oflaz, 32 yaşına bastı.

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Karantina nedeniyle yeni yaşını evde tek başına kutlayan Merve Oflaz, 10 yıl önce adada tek başına kutladığı doğum gününü hatırlattı.

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"Tam 10 sene önce bugün bir adada tek başıma kutladığım için doğum günümü alışkınım karantinalara... Bu gün de beni yalnız hissettirmeyen, kutlayan, arayan soran herkese sonsuz teşekkürler 🤍 herkese tek tek cevap veremiyorum ama tüm güzel enerjileriniz benle hissediyorum"

32010DA NELER OLDU
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2010'DA NELER OLDU?

'Var mısın yok musun?' yarışması ile tanınan Merve Oflaz, 2010 yılında Survivor'da yarıştı.

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Oflaz'ın doğum günü olduğu gün İhsan ödül oyununu kazandı ve Aydın ile Ertan'ı beraberinde götürdü.

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Issız adada tek başına kalan Merve Oflaz'ın imdadına ise Acun Ilıcalı yetişti. Elinde doğum günü pastası adaya gelen Acun Ilıcalı, Merve için sürpriz bir kutlama yaptı.

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