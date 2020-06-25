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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 14:01,

Takipçilerine öğüt verdi

Ünlü yıldız takipçilerini egzersiz yapıp forma girmeleri konusunda böyle yüreklendirdi.

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1HEMCİNSLERİNE ÖĞÜTLER
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HEMCİNSLERİNE ÖĞÜTLER

Gösteri dünyasının ünlü yıldızı bir süredir kendine ait internet sitesinde sağlıklı yaşam ve formda kalma ile ilgili önerilerini paylaşıyor.

Instagram

2TAKİPÇİLERİNİ CESARETLENDİRDİ
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TAKİPÇİLERİNİ CESARETLENDİRDİ

Son Instagram paylaşımında da özellikle de koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerinde kapalı ve hareketsiz kalan takipçilerini yüreklendiren görüntü ve mesajlara yer verdi.

3KARIN KASLARI NASIL GÜÇLENDİRİLİR
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KARIN KASLARI NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

41 yaşındaki üç çocuk annesi Kourtney Kardashian, sitesi için açtığı Instagram hesabında iddialı bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kardashian, takipçilerini karın kaslarını güçlendirici egzersizler yapma konusunda yüreklendirmeye çalıştı. 

4BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

 Kardashian'ın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Bu pozun ise yıldızın iki yıl önce çıktığı bir tatilde çekildiği düşünülüyor. 

5ÇİFTLİK TATİLİ
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ÇİFTLİK TATİLİ

Kourtney Kardashian, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık üç aydır Los Angeles'daki evinde sosyal izolasyondaydı. Daha sonra ise çocuklarıyla birlikte Wyoming'de bir çiftlikte tatile gitti. 

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