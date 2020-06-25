Takipçilerine öğüt verdi

Ünlü yıldız takipçilerini egzersiz yapıp forma girmeleri konusunda böyle yüreklendirdi.
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HEMCİNSLERİNE ÖĞÜTLER
Gösteri dünyasının ünlü yıldızı bir süredir kendine ait internet sitesinde sağlıklı yaşam ve formda kalma ile ilgili önerilerini paylaşıyor.
Instagram
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TAKİPÇİLERİNİ CESARETLENDİRDİ
Son Instagram paylaşımında da özellikle de koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerinde kapalı ve hareketsiz kalan takipçilerini yüreklendiren görüntü ve mesajlara yer verdi.
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KARIN KASLARI NASIL GÜÇLENDİRİLİR?
41 yaşındaki üç çocuk annesi Kourtney Kardashian, sitesi için açtığı Instagram hesabında iddialı bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kardashian, takipçilerini karın kaslarını güçlendirici egzersizler yapma konusunda yüreklendirmeye çalıştı.
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Kardashian'ın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Bu pozun ise yıldızın iki yıl önce çıktığı bir tatilde çekildiği düşünülüyor.
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ÇİFTLİK TATİLİ
Kourtney Kardashian, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık üç aydır Los Angeles'daki evinde sosyal izolasyondaydı. Daha sonra ise çocuklarıyla birlikte Wyoming'de bir çiftlikte tatile gitti.