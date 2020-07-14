Survivor'da yarışan Tayfun Erdoğan içini döktü: Bazı şeyleri sineye çekeceğim
Dün akşam gerçekleşen Survivor yarı finali oylamasından önce Tayfun Erdoğan merak edilenlerini anlattı. Bu sezon Survivor kadrosunda yer alan Erdoğan, adada yaşadıklarını ve babası hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
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Magazin Burada kameralarına konuşan Erdoğan şunları söyledi; Survivor bana çok güzel şeyler kattı. Hayata dair her şeyi orada öğrendim.
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Bana kattığı en önemli şey ise adımı çok değiştirdi. İnsanlar artık gördüklerinde ‘Survivor Tayfun’ diyor. Bazı algıları kırdığım için çok mutluyum Acun abiye çok teşekkür ederim.
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80 milyonun benim arkamda olması, çok şeyi unutturuyor bu saatten sonra. Çocuk değiliz büyüyoruz hepimizin bir yarası var önemli olan bu yarayı deşmemek ta ki o yararla karşı karşıya gelene kadar. Ben de o yarayla karşı karşıya gelene kadar bazı şeyleri sineye çekeceğim.
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Dediğim gibi Survivor benim hayatıma çok şey kattı. Eskiden yaptığım bazı şeyler için pişmanım, ‘keşke yapmasaydım, bazı adımları atmasaydım’ diyorum. Ama olan oldu, bu saatten sonra ben önüme bakacağım, önüme bakmak da zorundayım.
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Benim bir ailem var aileme haksızlık yapamam, onlar beni büyüttü. Benim ailem ve arkamdaki seven insanlar açığımı kapatıyor.
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Ben Survivor’dayken iletişim oyunlarında babam bağlanır gibi bir umudum yoktu. Yeri geldi konuşmak zorunda kaldım. İçimi dökmem gerekiyordu, Survivor psikolojisi size her şeyi yaptıra biliyor ama o konulara pek de takılı kalmadım.