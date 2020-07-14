Survivor'da yarışan Tayfun Erdoğan içini döktü: Bazı şeyleri sineye çekeceğim

80 milyonun benim arkamda olması, çok şeyi unutturuyor bu saatten sonra. Çocuk değiliz büyüyoruz hepimizin bir yarası var önemli olan bu yarayı deşmemek ta ki o yararla karşı karşıya gelene kadar. Ben de o yarayla karşı karşıya gelene kadar bazı şeyleri sineye çekeceğim.