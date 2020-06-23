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HaberlerKelebek HaberleriMagazin HaberleriSurvivor'da dokunulmazlık heyecanı... 3. eleme adayı da belli oldu! Sercan ve Nisa arasında şaşırtan diyalog... Bu sözler kime: Bir kez bile potaya girmedi! Dün akşam Survivor'da neler oldu?
Survivor'da dokunulmazlık heyecanı... 3. eleme adayı da belli oldu! Sercan ve Nisa arasında şaşırtan diyalog... Bu sözler kime: Bir kez bile potaya girmedi! Dün akşam Survivor'da neler oldu?
Cemal Can, Nisa, Barış, Berkan, Sercan, Elif, Yasin ve Evrim'in şampiyonluk için mücadele ettiği Survivor 2020'de dokunulmazlık heyecanı vardı. Üçüncü kez oynanan oyunun galibi Cemal Can oldu ve konseyde Sercan'ın adını söyledi. Konseye damga vuran olay eleme adayı Sercan ve Nisa arasında geçen konuşma oldu. Konsey öncesinde yarışmanın başından beri sıkı dost olan Nisa ve Cemal Can arasında Yasin gerilimi yaşandı. İşte dün akşam Survivor'da olanlar...
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Survivor'ın büyük finali için geri sayım sürüyor. 8 yarışmacının şampiyonluk mücadelesi verdiği yarışta dün üçüncü kez dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışın kazananı Cemal Can oldu. Cemal Can, eleme adayı olarak Sercan'ın adını verdi. Konseyde yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Sercan ve Nisa arasındaki konuşma geceye damga vurdu. Adaya kimin veda edeceği bu akşam belli olacak...
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YASİN, SERCAN'A ATIŞ YAPTIRMADI
Dokunulmazlık oyununda Mavi takımdan Yasin, Kırmızı takımdan Sercan karşı karşıya geldi. Yasin, Sercan'a atış yaptırmadan bir üst tura yükseldi.
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3. ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Daha önce dokunulmazlığı kazanarak Evrim'in adını veren Cemal Can, ikinci dokunulmazlık oyunu ile yeni bir isim söyleme hakkını kazandı. Cemal Can, Evrim ve Nisa'nın eleme adayı olduğu konseyde Sercan'ın adını verdi.
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EVRİM: NİSA HİÇ POTAYA GİRMEDİ
3. bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında Evrim, Nisa hakkında konuştu. Evrim " 4,5 aydır bir kere potaya girmemiş, sizce de bu işte bir terslik yok mu?" dedi.
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ACUN ILICALI: HAFTANIN YILDIZI SENSİN!
Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Mavi takımdan Cemal Can kazandı. Acun Ilıcalı, konseyde Cemal Can'a övgü dolu sözler söyledi. Ilıcalı, "Bu haftanın yıldızı sen oldun" dedi.
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KONSEYE SERCAN VE NİSA ARASINDAKİ KONUŞMA DAMGA VURDU
Evrim'in ardından ikinci aday olan Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı kendi ismini söylediğini ima etmişti. Sercan Yıldırım ise "Birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de bir gururum ve duruşum var" sözleri ile kafaları karıştırmıştı.
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Sercan Yıldırım dün akşamki konseyde içini döktü:
"En başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Hep koruyucu ben oldum ona karşı. İstemediği bir şeyi yapsın istemedim. Zarar görmesini istemedim ama zarar gören ben oldum. Olaylar kapanmışken tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havası verdi ve bu beni çok üzdü. Üçüncü dokunulmazlığa çıktığımda kafam oradaydı. Puzzle’ı dahi tamamlayamadım.Peşinden koşan o da olmadı ama tek taraflı da yaşanmadı bazı şeyler. Olaylara şahit olan bir sürü arkadaşım var. Aycan, Ezgi, Aşkım… Burada da Cemal Can da şahit. Ona da sorabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Herkes bilsin istedim. Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. Keşke kapansaydı. Bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben böyle bir şeyi istememiştim. Söyleyeceklerim bu kadar."
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SÖZ NİSA'DA...
Sercan'ın sözlerine Nisa'dan yanıt gecikmedi. Nisa şunları söyledi:"İntikam olayı bununla alakalı değildi. Son oyunlarda sürekli Cemal Can’la benim üstüme geliyordu.'Ağlaya ağlaya şampiyonluğa gidiyorsunuz' diyordu. Bununla ilgiliydi sözlerim. Bu konuyu tekrar açtı, kendi bilir. Boşver söylemeyeceğim."