Survivor'a veda eden isim belli oldu! Eleme konseyinde duygusal anlar
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışma programı Survivor 2020'de finale kısa bir süre kala adaya bir isim daha veda etti. Bütün dokunulmazlıkları kazanan Sercan, eleme potasına Berkan, Barış ve Nisa'yı göndermişti. Yapılan toplu SMS'te en az oyu alan Nisa Bölükbaşı adaya veda etti. Duygusal anların yaşandığı Survivor'da geceye Nisa ve Cemal Can'ın gözyaşları damga vurdu. İşte Survivor'da öne çıkanlar…
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Survivor'da finale kısa bir zaman kala bu kez hayallerine veda eden isim belli oldu. Bireysel oyunların geçtiğimiz hafta başladığı yarışmada geriye sadece 7 kişi kalmış ve eleme adayları Berkan, Nisa ve Barış olmuştu. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim Nisa Bölükbaşı oldu...
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SERCAN ÜÇ DOKUNULMAZLIĞI DA KAZANDI
Bu hafta yapılan bütün dokunulmazlık oyunlarını kazanan Sercan Yıldırım, hırsıyla yarışmanın en dikkat çeken ismi oldu. Survivor'un kaderini belirleyen Yıldırım, Berkan, Nisa ve Barış'ı eleme potasına sokmuştu. Yaptığı açıklamada 'Instagram takipçileri yarışmıyor, buranın gerçekleri var' diyen Yıldırım, final koltuğuna oturana kadar bütün dokunulmazlıkları kazanacağını iddia etti.
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GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Dün akşam gerçekleşen eleme potası duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Mavi takımdan üç yarışmacının yer aldığı konseyde eleme heyecanı yaşan üç yarışmacı el ele tutuşup o anı bekledi.
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Acun Ilıcalı'nın Nisa'nın elendiğini açıklamasının ardından Cemal Can gözyaşlarını tutamadı.
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Yarışma boyunca Nisa ile çok iyi anlaşan Cemal Can'ı teselli eden yine Nisa oldu. Cemal Can’a sarılıp ağlayan Nisa 'Kimin burada temiz kalpli olduğunu çok iyi biliyorsun' diyerek arkadaşını teselli etti.
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SERCAN'LA DA VEDALAŞTI
Yarışma boyuncu çeşitli iddialarla gündeme gelen Sercan ve Nisa eleme konseyinde karşı karşıya geldi. Yarışmaya veda eden Nisa, Sercan'la da vedalaştı.