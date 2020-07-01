Survivor'a veda eden isim belli oldu! Eleme konseyinde duygusal anlar

Survivor'da finale kısa bir zaman kala bu kez hayallerine veda eden isim belli oldu. Bireysel oyunların geçtiğimiz hafta başladığı yarışmada geriye sadece 7 kişi kalmış ve eleme adayları Berkan, Nisa ve Barış olmuştu. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim Nisa Bölükbaşı oldu...