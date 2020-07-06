Survivor Mert Öcal ve Evrim Keklik arasında neler oluyor? Şaşırtan paylaşım...
Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında mücadele eden Evrim Keklik ve Mert Öcal arasında şaşırtan yakınlaşma... Geçtiğimiz hafta Survivor'a veda eden Evrim ve bir dönem Survivor Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal'ın sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar kafa karıştırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin aşk yaşadığını iddia etti. İşte Mert ve Evrim arasında geçenler...
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Survivor Ünlüler takımında yer alan oyuncu Mert Öcal ile yarışma boyunca iyi anlaşan Evrim’i Mert’in sürpriz vedası adeta yıkmıştı. Mert’in vedasının ardından Evrim’in “Mert’i yakından tanımak istiyordum. Kampların birleşmesinin artık hiçbir anlamı kalmadı” sözleri ikilinin arasındaki aşk iddialarını güçlendirmişti.
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İkilinin hayranları tarafından oluşturulan fan sayfaları başarılı popçu Hadise’nin Survivor Birleşme Partisi’nde söylediği “Adada aşk kokusu alıyorum” sözünden birçok kişinin aksine Mert ve Evrim’i ima ettiğini çıkartmıştı. Yarışma boyunca aşk iddialarına yanıt veremeyen ikili elendikten sonra haklarında çıkan haberleri cevapladı.
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SADECE ARKADAŞIZ
Survivor yarışmasından ilk elenen isim Mert Öcal, Dominik’te Acun Ilıcalı’nın yaptığı Instagram canlı yayınında kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Evrim ile haklarında çıkan aşk iddialarını yalayan Öcal, “Evrim bana geçtiğimiz zamanlarda abi diyordu. Ben ona abi dememesini söyledim ama Evrim benim kardeşim” dedi.
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Mert’in açıklamasının ardından haberlere bir yalanlama da Evrim cephesinden geldi. Evrim katıldığı canlı yayında; “Mert çok yakışıklı, komik ve sempatik biri… Başlarda tartışma yaşamıştık ondan sonra konuşunca aramızdaki mesafe azaldı. Bu tamamen arkadaşlık çerçevesinde olan bir şey” dedi.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI HABERLERİ YENİDEN ATEŞLEDİ
Survivor’un başarılı yarışmalarından gelen açıklamalar hayranları için yeterli olmadı. Mert benim erkek versiyonum diyen Evrim, sosyal medya hesabından “Mertciğim” notunu düşerek bir fotoğraf paylaştı. Mert Öcal ise aynı fotoğrafı “hanımağa” yazarak yayınlamayı tercih etti.
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Karşılıklı fotoğraflaşmanın ardından Evrim’in son fotoğrafının altına Mert’in yaptığı “Elenmek yaramış” yorumu sosyal medyayı bir anda yeniden hareketlendirdi. Mert’in yorumu binlerce beğeni almayı başardı.
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EVRİM'İN "BEBİŞİM" HİTABI OLAY YARATTI
İkilinin Instagram'dan yaptığı yorumlaşmanın yankıları sürerken bir bombada Twitter'dan geldi. Mert Öcal'ın "Yarın yoldan canlı yayın yapacağım seninle. Bir yere kaybolma." mesajına Evrim 'bebişim' hitabıyla cevap verdi. Güzel yarışmacı; "Tamam bebişim. Hiçbir yere kaybolmam" dedi.