SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta Survivor'dan kim gitti? SMS birincisi kim oldu? 30 Mart 2022 Survivor oylama sıralaması ile Survivor'dan elenen isim

Son kez söz alan Yasin şunları söyledi; "Davet edildiğim için teşekkür ederim. Burası Survivor All Star kimin ne zaman eleneceği hiç belli olmaz. Hiçbir zaman burada kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum. Kimse için de kötü düşünmedim. Her şeye güldüm. 6 tane ceza aldıktan sonra bu durumu kabullenmek zorundaydım. Diskalifiye olmadığım için çok mutluyum gülerek ayrılıyorum. Gökhan'ı geride bıraktığım için çok üzgünüm. Benim gönlümün de kalbimin de şampiyonu bu saatten sonra Gökhan."