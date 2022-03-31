SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta Survivor'dan kim gitti? SMS birincisi kim oldu? 30 Mart 2022 Survivor oylama sıralaması ile Survivor'dan elenen isim

Survivor'dan kimin elendiği çarşamba akşamı belli oldu. Dominik'ten Tv8 ekranlarına gelen Survivor All Star'ın yayınlanan son bölümünde ödül oyunu ve eleme heyecanı nefes kesen anlara neden oldu. Ödül oyununun ardından salı akşamı belirlenen eleme adayları Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin için eleme konseyi gerçekleşti. Acun Ilıcalı en az SMS oyunu alarak bu hafta Survivor'dan elenen ismin Yasin olduğunu açıkladı. Yasin'in vedası konseydeki tüm yarışmacıları şaşkınlığa uğratırken, son sözleri ise dikkat çekti.
Survivor'da çarşamba akşamı yeni bir eleme daha yaşandı. Heyecanlı ve duygu dolu anların yaşandığı haftanın elemesinde, eleme adayları olan Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin için SMS oylaması sonuçları belirlendi. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, daha önceden tamamlanan Survivor SMS sonuçlarına göre veda eden yarışmacıyı duyurdu. Survivor 2022 olma rüyasına veda eden isim Yasin oldu. Adaya veda eden Yasin, Evrim, Ogeday, Nisa , Anıl , Ayşe, Ardahan, Gökhan. Sadece bu arkadaşlarımla vedalaşacağım diğerleri ile vedalaşmayacağım" sözleri ile dikkat çekti
Son kez söz alan Yasin şunları söyledi; "Davet edildiğim için teşekkür ederim. Burası Survivor All Star kimin ne zaman eleneceği hiç belli olmaz. Hiçbir zaman burada kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum. Kimse için de kötü düşünmedim. Her şeye güldüm. 6 tane ceza aldıktan sonra bu durumu kabullenmek zorundaydım. Diskalifiye olmadığım için çok mutluyum gülerek ayrılıyorum. Gökhan'ı geride bıraktığım için çok üzgünüm. Benim gönlümün de kalbimin de şampiyonu bu saatten sonra Gökhan."
Eleme öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Bu haftaki ödül oyununda kazanan takıma karnıyarık-pilav yemeği verileceği açıklandı. Ada şartlarında büyük önem taşıyan yiyecek ödül oyununda yine ilk etapta kadınlar mücadelesi yaşandı. Zorlu engellerin yer aldığı parkurda gönüllüler takımı 7-8 skorlar ödül oyununun ilk etabını kazandı. Son turda ise bu kez erkek yarışmacılar sahaya geldi.
Oyunun kaderini belirleyecek olan ödül oyununda erkekler son turda elinden gelen tüm mücadeleyi verdi. Atakan ile eşleşen Berkan'ın aldığı sayı ile gönüllüler takımı 1-8 üstün geldi. Böylece genel skorda gönüllüler 2-0 kazanarak yiyecek ödül oyununu kazandı. Ünlüler takımı ise kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.