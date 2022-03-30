Survivor yokluk adası nedir? Survivor All Star'da yokluk adasının detaylarını Acun Ilıcalı açıkladı

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Survivor, "All Star"da yokluk adası uygulaması başladı. Yarışmacıları mental olarak oldukça yoran Survivor All Star sürgün adasının yerine gelen yokluk adasının detayları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Eleme adayı olarak belirlenen yarışmacının teknik ekibin bile olmadığı bir adada kalacağını söyleyen Acun Ilıcalı, sağlık sorunu olmadığı müddetçe yarışmacının kimseyle iletişim kurmayacağını vurguladı.

SURVİVOR YOKLUK ADASI NEDİR?

Yokluk adasına giden yarışmacı, 24 saat kimseyle iletişim kurmadan adada yalnız kalacak. İşte, o konuyla ilgili Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle;

"Bu sefer 24 saat tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten kimse olmayacak. Eviniz olmayacak. Sadece bir battaniye ve siz ve tahta parçası. Kimseyle iletişim kurmadan ve röportaj vermeden 24 saat geçireceksiniz. Bir avuç pirinç ve limitsiz suyunuz olacak. Buraya geliyorsunuz ve sonra yeni aday gidecek. Sağlık sorunu olmadığı sürece hiçbir şekilde insan görmeyeceksiniz. Gecede yalnız başınıza üstü açık şekilde yaşayacaksınız."

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Yeni sistemin detayları yarışmacıları şoke ederken, ilk uygulamanın da bu haftadan itibaren başlaması bekleniyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNU SAYISI YÜKSELDİ

Öte yandan Survivor All Star'da artık dokunulmazlık oyunları 4 kez oynanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımın seçeceği eleme adayı yokluk adasına gidecek. 24 saat adada kalan yarışmacı normal kamp alanına dönecek ve potaya giren diğer isim yokluk adasına geçecek.