SURVİVOR kim elendi, kim gitti? 23 Mart Çarşamba SMS birincisi kim oldu? İşte oy sonuçları ile bu hafta Survivor'dan elenen isim

Birleşme Partisine kısa süre kala Survivor'dan elenen Bora, "Zaten bu etapta eleniyorsam gitmeyi hak etmişimdir. Aileme kavuşacağım o yüzden mutluyum. Buradaki herkese hakkım helal olsun. Bu bir oyun ve bu oyun benim için burada bitti...Buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil. Oğlum, ailem ve eşim var. Herkesi tanıdığıma çok memnunum." dedi.