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SURVİVOR kim elendi, kim gitti? 23 Mart Çarşamba SMS birincisi kim oldu? İşte oy sonuçları ile bu hafta Survivor'dan elenen isim

#Survivor#Televizyon#Yarışma

Survivor'dan kim elendi sorusunun yanıtı ada konseyinde belli oldu. Büyük finale haftalar kala Survivor All Star'ın 23 Mart tarihli 57. bölümünde nefes kesen dokunulmazlık oyunu sonrası takımlar eleme konseyinde toplandı. 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki strateji belirsizliği potada ilginç sonuçların çıkmasına neden oldu. Barış, Evrim, Adem, Bora ve Gizem'in potada olduğu Survivor All Star'da performans birincileri ise ünlülerde Atakan ve Nagihan oldu. Acun Ilıcalı gecenin sonunda Survivor SMS sonuçlarına göre adaya veda eden ismi açıkladı. Peki, Survivor'dan kim gitti, adaya kim veda etti? İşte, SMS sonuçlarına göre Survivor'a veda eden isim ve son bölümün özeti...

1/7SURVİVOR kim elendi, kim gitti 23 Mart Çarşamba SMS birincisi kim oldu İşte oy sonuçları ile bu hafta Survivordan elenen isim

Survivor'dan elenen isim çarşamba akşamı belirlendi. İki buçuk aydır Dominik'te yarışmacıların mücadele verdiği, Tv8 ekranlarına gelen Survivor All Star'ın yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Gecenin en heyecanlı anı olan eleme konseyi öncesinde oynanan 3. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kazanmak için adeta anını dişine taktı. Nefes kesen anların sonunda Survivor'da dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ünlülerde son eleme oylaması gerçekleşti. Oy sonuçları eşit çıkan Adem ve Bora eleme adayı seçilirken, performans birincisi olan Atakan ise eleme adayı olarak Gizem'in ismini söyledi. Gecenin sonunda Survivor hayalleri biten yarışmacı Bora oldu.

2/7SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Hızlı elemelerin başlamasıyla Survivor'da çarşamba akşamı yeni bir eleme daha yaşandı. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Barış, Evrim, Adem, Bora ve Gizem oldu. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yapılan toplu SMS oylaması sonuçları ile adaya veda eden ismi duyurdu. Survivor 2022 olma rüyasına veda eden isim Bora oldu.

3/7SURVİVOR kim elendi, kim gitti 23 Mart Çarşamba SMS birincisi kim oldu İşte oy sonuçları ile bu hafta Survivordan elenen isim

Birleşme Partisine kısa süre kala Survivor'dan elenen Bora, "Zaten bu etapta eleniyorsam gitmeyi hak etmişimdir. Aileme kavuşacağım o yüzden mutluyum. Buradaki herkese hakkım helal olsun. Bu bir oyun ve bu oyun benim için burada bitti...Buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil. Oğlum, ailem ve eşim var. Herkesi tanıdığıma çok memnunum." dedi.

4/7SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİSİ KİM OLDU

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

İlginç anların yaşandığı eleme gecesinde Acun Ilıcalı performans birincilerini açıkladı. Bu hafta ünlüler takımında performans birincisi kadınlarda Nagihan, erkeklerde Atakan oldu. Oyunlardaki yüzdelik dilimleri daha yüksek olarak birinci olan Atakan eleme potasına giren yarışmacıyı seçme hakkı elde etti. Öte yandan gönüllülerde ise performans birincisi kadınlarda Seda erkeklerde Berkan oldu. Böylece bu yarışmacılar eleme potasına girmekten kendisini kurtararak dokunulmazlığı aldı.

5/7SURVİVORDA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gecenin ve haftanın en kritik oyunu olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kazanmak için karşı karşıya geldi. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununda kadın ve erkek yarışmacılar bu kez de ayrı ayrı mücadele verdi. Güç denge ve hızın önem arz ettiği dokunulmazlık parkurunda yarışmacılar rakibine karşı sayı almaya çalıştı. İlk etapta oynanan kadınlar karşılaşmasında gönüllüler takımı 1-0 üstün geldi.

6/7SURVİVOR kim elendi, kim gitti 23 Mart Çarşamba SMS birincisi kim oldu İşte oy sonuçları ile bu hafta Survivordan elenen isim

Oyunun ikinci turunda ise bu kez erkekler karşılaşması yaşandı. Son turda oyunu kazanmak için iki takımın da erkek yarışmacıları parkurda adeta canını dişine taktı. Son oyunda Hikmet'in Bora'ya karşı aldığı sayı ile ikinci turu da gönüllüler galip bitirdi. Bu sonuçla 3. dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 2-0 skorla kazandı.

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#Survivor#Televizyon#Yarışma