Survivor Elif diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan açıklama
Survivor 2020'nin 106. bölüm 1. dokunulmazlık oyununda talihsiz bir olay yaşandı. Oyun esnasında havuzda sakatlanan Mavi takımdan Survivor Elif, parkuru sedyeyle terk etti. Havuzda sakatlanan Survivor Elif'in yardımına Metin Kuş yetişti. Sedyeye bindirilen Survivor Elif hastaneye kaldırıldı.
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KORKUTAN ANLAR
Survivor 2020 yeni bölümde birinci dokunulmazlık oyunu sırasında Mavi takımdan Elif, parkurda sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kaldı. 13 Haziran 2020 tarihli Survivor 106. Bölümde iki takım kritik bir dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunda Mavi takım 7-3 önde iken Barış ile Elif parkura çıktı. Parkurda bulunan kaydıraktan havuza giriş sırasında Elif bir sakatlık yaşadı. Olayı fark eden arkadaşları anında yanına koştular. Sonrasında ise Doktor Metin Kuş gelerek önlem için ilk olarak boyunluk takılmasını istedi.
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HASTANEYE KALDIRILDI
Survivor Elif, daha sonra gelen bir sedyeye yatırılarak ambulansa taşındı. Doktor Metin Kuş “kötü olduğunu düşünmüyorum” diyerek herkesin yüreğine su serpti. Doktor Metin Kuş “Her ihtimale karşı bir MR çektirelim” dedikten sonra Survivor Elif, ambulansla hastaneye gerekli kontrollerin yapılması için götürüldü.
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TOMOGRAFİSİ TÜRKİYE'YE YOLLANDI
Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusuyken konseyde konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, Elif'in tomografisinin Türkiye'ye yollandığını belirtip şu açıklamayı yaptı:
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SURVIVOR ELİF DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Doktorumuz Metin Kuş Elif ile beraber ve onu takip ediyor.Metin hocamız Türkiye ile bu konuyu konuşup değerlendirecek. Yarın sabah ilk haberleri alacağız. Size de bu konuyu hemen ulaştıracağız.