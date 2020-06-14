Survivor Elif diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan açıklama

KORKUTAN ANLAR Survivor 2020 yeni bölümde birinci dokunulmazlık oyunu sırasında Mavi takımdan Elif, parkurda sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kaldı. 13 Haziran 2020 tarihli Survivor 106. Bölümde iki takım kritik bir dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunda Mavi takım 7-3 önde iken Barış ile Elif parkura çıktı. Parkurda bulunan kaydıraktan havuza giriş sırasında Elif bir sakatlık yaşadı. Olayı fark eden arkadaşları anında yanına koştular. Sonrasında ise Doktor Metin Kuş gelerek önlem için ilk olarak boyunluk takılmasını istedi.