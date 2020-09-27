Survivor Barış Murat Yağcı'nın o paylaşımı 15 milyona ulaştı

SURVIVOR'A GİDERKEN BU PAYLAŞIMI YAPMIŞTI Evet, nereden başlayacağımı bilmeden yazmaya çalışacağım :) Öncelikle bende emeği olan bana hep destek olan değer veren aileme, dostlarıma ve hep yanımda olan fanlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açmak ve tarih yazmak için uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Yaşayacağım tüm zorlukların bilincindeyim.Bugüne kadar ki oyunculuk kariyerimin altında kalan Barış’ı yani gerçek beni tanıyacağınız için çok mutluyum. Dominik’te tarihi birlikte yazacağımıza eminim. Uzun bir süre sonra Kıbrıs’ta görüşmek dileği ile herkesi öpüyorum, hakkınızı helal edin lütfen.İyi ki varsınız.Birlikte başaracağız bana inancınızı ve desteğinizi hep biliyor ve hissediyorum. Saygı ve sevgiyle kalın.