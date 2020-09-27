Survivor Barış Murat Yağcı'nın o paylaşımı 15 milyona ulaştı
Survivor 2020 finalistlerinden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı 15 milyon yoruma ulaşarak rekor kırdı.Survivor Barış Murat Yağcı, 15 milyon yorum alan paylaşımı için, hikayeler kısmında sevenlerine teşekkür etti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor Barış Murat Yağcı, Survivor'ın ardından da konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören Survivor Barış'ın Survivor'a katılırken yaptığı paylaşım, 10 milyon yorum alarak dünya rekoru kırmıştı.
2
Abone Ol
Ünlü oyuncu hayranları tarafından Survivor katılırken yaptığı paylaşımla 9.9 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü yıldız Selena Gömez'i ve dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'yı geçerek rekor kırmıştı.
3
Abone Ol
15 MİLYONA ULAŞTI
Survivor Barış'ın dünya rekoru kıran paylaşımı 15 milyon yorum aldı. Sosyal medya hesabından sevenlerine bunun duyurusunu yapan Barış, 15 milyon yorum için teşekkür etti.
4
Abone Ol
SURVIVOR'A GİDERKEN BU PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
Evet, nereden başlayacağımı bilmeden yazmaya çalışacağım :) Öncelikle bende emeği olan bana hep destek olan değer veren aileme, dostlarıma ve hep yanımda olan fanlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açmak ve tarih yazmak için uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Yaşayacağım tüm zorlukların bilincindeyim.Bugüne kadar ki oyunculuk kariyerimin altında kalan Barış’ı yani gerçek beni tanıyacağınız için çok mutluyum. Dominik’te tarihi birlikte yazacağımıza eminim. Uzun bir süre sonra Kıbrıs’ta görüşmek dileği ile herkesi öpüyorum, hakkınızı helal edin lütfen.İyi ki varsınız.Birlikte başaracağız bana inancınızı ve desteğinizi hep biliyor ve hissediyorum. Saygı ve sevgiyle kalın.