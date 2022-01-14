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Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı kariyeri ve hayatı

#Survivor 2022#Survivor#Barış Murat Yağcı

Survivor Barış Murat Yağcı, Survivor 2022 All Star yarışmasına katılmasının ardından biyografisi ve hayat hikayesi ile gündeme gelmeye başladı. Basketbol kariyeri nedeniyle 1.99’luk boya sahip olan Survivor Barış Murat Yağcı, modellik dışında oyunculuk da gerçekleştiren Barış Murat Yağcı, 2013 yılına kadar yurt dışında hayatını sürdürürken 2013’te annesinin kanser hastalığına yakalanması nedeniyle Türkiye’ye dönüş yaptığını ifade ediyor. Aynı zamanda gastronomi bölümünü bitiren Barış Murat Yağcı, yurt dışında kurduğu düzenini bırakarak Türkiye’de yeni bir hayata başladığını açıklıyor. İşte, Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi

1/4Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında Barış Murat Yağcı kariyeri ve hayatı

'Survivor Barış kimdir?' sorusu, Survivor 2020 finalistlerinden olan Barış Murat Yağcı'nın 2022 All Star'a katılım sağlaması dolayısıyla merak konusu oldu. Katıldığı sene Survivor'daki sakin kişiliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Barış Murat Yağcı, özel hayatı ile de merak konusu olmuştu. Survivor Barış Murat Yağcı, bir çok televizyon dizisinde de yer aldı. İşte, Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayatıyla ilgili merak edilenler...

2/4BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Oyunculuğu maddiyat dışında manevi tatmin için yaptığını açıklayan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da doğmuştur ve boyu 1,99'dur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Aynı zamanda gastronomi alanında tahsili de bulunmaktadır.

3/4Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında Barış Murat Yağcı kariyeri ve hayatı

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

4/4Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında Barış Murat Yağcı kariyeri ve hayatı

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

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#Survivor 2022#Survivor#Barış Murat Yağcı