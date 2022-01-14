Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı kariyeri ve hayatı

'Survivor Barış kimdir?' sorusu, Survivor 2020 finalistlerinden olan Barış Murat Yağcı'nın 2022 All Star'a katılım sağlaması dolayısıyla merak konusu oldu. Katıldığı sene Survivor'daki sakin kişiliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Barış Murat Yağcı, özel hayatı ile de merak konusu olmuştu. Survivor Barış Murat Yağcı, bir çok televizyon dizisinde de yer aldı. İşte, Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayatıyla ilgili merak edilenler...