Survivor Aycan Yanaç'ın gözyaşları... 'Yapamıyorum, artık olmuyor'

CEMAL CAN ŞOV YAPTI!Survivor son bölümüne Jennifer Lopez Cemal Can performansı ile damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın organize ettiği kutlama gecesinde ünlüler ve gönüllüler takımı bir arada eğlenmenin tadını çıkardı. Müzik ve eğlence dolu gecede sahnedeki şarkılardan bazıları da Jennifer Lopez'e aitti. Gönüllüler takımının eğlenceli ismi Cemal Can'ın Jennife Lopez şarkısında gösterdiği performans sosyal medyada da çok konuşuldu