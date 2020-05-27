Survivor Aycan Yanaç'ın gözyaşları... 'Yapamıyorum, artık olmuyor'
Dün akşam ekrana gelen Survivor 2020'ye Aycan Yanaç'ın gözyaşları damga vurdu. Survivor'da finale sayılı günler kala yarışmacıların dirençleri de kırılmaya başladı. Haftalardır oyun kazanamayan ünlüler takımında üst üste sayı kaybeden Aycan gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşlarının desteğine rağmen toparlayamayan güzel yarışmacı, 'olmuyor, yapamıyorum' sözleriyle ekranlara yansıdı.
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 bu sene farklı formatıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ülke dışına çıkamayan yarışmacılar ödül oyunlarında zaman zaman dans ve şarkı yarışmalarıyla hünerlerini sergiliyor. Üç gün bayrama özel program çeken yarışmacılar ada hayatına döndü.
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Dün akşam iletişim oyunu için yarışan ünlüler ve gönüllüler parkurda performanslarını sergiledi. Oyunu gönüllüler takımı 10-5 kazandı. Uzun süredir oyun kazanamayan ünlüler takımında sinirler altüst oldu. Çıktığı bütün oyunları kaybeden Aycan, gözyaşlarına boğuldu.
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Arkadaşlarının tesellisine rağmen toparlanamayan güzel yarışmacı, 'Olmuyor, yapamıyorum. Ben artık kabullendim, becerim bitti. Yapamamamın bir nedeni yok' diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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Survivor Aycan Yanaç'ın gözyaşları... 'Yapmıyorum, artık olmuyor'
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BAYRAMIN SON EĞLENCESİ!
Survivor 2020 ünlüler takımı ve gönüllüler takımı yarışmacıları, bayram özel haftasının üçüncü bölümünde ise parti gecesinde doyasıya eğlendi. Coco Bongo şovu izleyen yarışmacılar danslarıyla hünerlerini sergiledi.
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CEMAL CAN ŞOV YAPTI!Survivor son bölümüne Jennifer Lopez Cemal Can performansı ile damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın organize ettiği kutlama gecesinde ünlüler ve gönüllüler takımı bir arada eğlenmenin tadını çıkardı. Müzik ve eğlence dolu gecede sahnedeki şarkılardan bazıları da Jennifer Lopez'e aitti. Gönüllüler takımının eğlenceli ismi Cemal Can'ın Jennife Lopez şarkısında gösterdiği performans sosyal medyada da çok konuşuldu
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REKOR DENEMESİ DÜNYA BASININDA
Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından yapılan rekor denemesi dünya basınında da yer buldu. Survivor yarışmacılarının yer aldığı denemede Acun Ilıcalı 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı. Anlık 3 milyon izleyiciye ulaşan Ilıcalı, yaptığı açıklamada destek olan herkese teşekkür etti.