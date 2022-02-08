Şubat ayında hangi balıklar yenir? İşte Şubat'ta lezzetli olan balıklar

Şubat ayı, balık tüketimi açısından da oldukça popüler olan bir ay. Ocak ayında tezgahları şenlendiren onlarca tür balık arasında seçim yapmakta zorlanan vatandaşlar, ocak ayında yenmesi önerilen balıkları merak ediyor. İşte, şubat ayında yenmesi gereken balıklar...