Şubat ayında hangi balıklar yenir? İşte Şubat'ta lezzetli olan balıklar

Şubat ayı, balık tüketimi açısından da oldukça popüler olan bir ay. Ocak ayında tezgahları şenlendiren onlarca tür balık arasında seçim yapmakta zorlanan vatandaşlar, ocak ayında yenmesi önerilen balıkları merak ediyor. İşte, şubat ayında yenmesi gereken balıklar...
Şubat ayı kalkan mevsiminin başlangıcı kabul edilir. Bu süre mayıs sonuna kadar devam eder. Gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, kaya balığı, levrek şubat ayında lezzetlidir. Tekir çok boldur. Şubat ayında Uskumru, lüfer, palamut artık yağını kaybetmeye başlar fakat gümüş balığı, kefal, dere pisisi, minakop, midye lezzetini korumaya devam eder.