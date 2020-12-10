Son dakika haberler... Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'ın kendisini darp ettiğini iddia etmişti.. Bu görüntüler paylaşıldı..
Ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat’ın geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilmişti. Taraflar birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olmuştu. Gelen son dakika bilgilerine göre, o güne ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.
Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında geçtiğimiz hafta “kasten yaralama”, “zincirleme tehdit” ve “zincirleme hakaret” suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, “Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim” demişti.
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Midyat, bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar’a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş, bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemişti.
Midyat, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
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EVİN KAPISINI KIRMIŞ!
Davaya ilişkin iddianamenin fotoğraf ve videoları ortaya çıktı. Görüntülerde Sevcan Yaşar’ın yüzü ve vücudundaki darp izleri ile evine verilen hasar dikkat çekti.
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Mahkemeye verilen iddianamede Sevcan Yaşar’ın evden ayrılmak üzere eşyalarını topladığı sırada Sermiyan Midyat’ın “Sen benim düşmanımsın bundan sonra bütün kötülükleri yapacağım sana” gibi sözlerle tehditte bulunduğu ifade edildi.
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21 Eylül tarihli bilirkişi raporuna göre de Sevcan Yaşar’ın yaralandığının sabit olduğu ve şüpheli Sermiyan Midyat’ın video çekerek “Al bak Sevcan karısı, bak senin için çekiyorum. Bak televizyonda hiçbir hasar var mı, y...k ağızlı bak burada var mı, herhangi kırık çıkık var mı, bak yatağına bak” demek suretiyle hakarette bulunduğu Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede yer almıştı.