Televizyon Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 20:27 | 21 Ağustos 2020 - 20:27

SMA nedir? SMA hastalığının belirtileri ve tedavisiyle ilgili bilgiler

SMA hastalığı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen ve kas güçsüzlüğü olarak tanımlanan hastlıklardan. Son yıllarda ülkemizde sık rastlanan SMA hastalığı belirtileri, SMA tipine, hastalığın evresine ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişiyor. Doğuştan gelen genetik bir hastalık olan SMA hastalığı bazı semtomlarla kendisini gösteriyor. Peki, SMA haftalığı nedir, nasıl anlaşılır? İşte, SMA hastalığı belirtileri ve tedavisiyle ilgili merak edilenler.