MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSMA nedir? SMA hastalığının belirtileri ve tedavisiyle ilgili bilgiler
GeriTelevizyon SMA nedir? SMA hastalığının belirtileri ve tedavisiyle ilgili bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Televizyon
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 20:27 | 

SMA nedir? SMA hastalığının belirtileri ve tedavisiyle ilgili bilgiler

SMA hastalığı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen ve kas güçsüzlüğü olarak tanımlanan hastlıklardan. Son yıllarda ülkemizde sık rastlanan SMA hastalığı belirtileri, SMA tipine, hastalığın evresine ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişiyor. Doğuştan gelen genetik bir hastalık olan SMA hastalığı bazı semtomlarla kendisini gösteriyor. Peki, SMA haftalığı nedir, nasıl anlaşılır? İşte, SMA hastalığı belirtileri ve tedavisiyle ilgili merak edilenler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

SMA hastalığı gündemde yer almaya devam ediyor. Tam ismi Spinal Müsküler Atrofi olan SMA bebek ölümlerine neden olabiliyor. Bu hastalık, bebeklerden yetişkinlere kadar etkileyen geniş bir şiddet aralığında kendini gösterebilir. Halk arasında bilinen adıyla Gevşek Bebek Sendromu yani SMA'nın dört tipi bulunuyor. İşte, SMA hastalığıyla ilgili merak edilen bilgiler.

2SMA HASTALIĞI NEDİR
Abone Olgoogle-news

SMA HASTALIĞI NEDİR?

Bu hastalığın dört tipi bulunmaktadır ve en ağır türü olan 1. tipte hastalar bebeklik çağında, çoğunlukla iki yaşından önce yaşamlarını kaybetmektedirler. 2, 3 ve 4 tipinden muzdarip olan hastalar ise yaşamlarını engelli bireyler olarak geçirmektedirler.

Motor sinir hücrelerinin bir mutasyon nedeniyle SMN (Survival of Motor Neuron) proteinini yeterli miktarda üretmemesi sonucunda ortaya çıkan bu hastalık, tedavisinden önce tüm dünyada bebek ölümlerine yol açan genetik geçişli hastalıklar arasında ilk sırada gelmekteydi.

3
Abone Olgoogle-news

SMA açılımıyla Spinal Müsküler Atrofi, hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı ilerleyici kas kaybı ile karakterize nadir bir nöromüsküler hastalıktır. SMA hastalığıyla mücadele edenlerin bacaklardaki zayıflık, kollardakinden daha fazladır. Güçsüzlüğün şiddeti, ilk başlangıç yaşı ile ilişkilidir. Semptomlar SMA tipine, hastalığın evresine ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişir. Doğuştan gelen genetik bir hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi, özellikle akraba evliliklerinden doğan çocuklarda görülüyor. SMA hastası çocuklar çoğunlukla yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdürebiliyor.

4SMA BELİRTİLERİ NELERDİR
Abone Olgoogle-news

SMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genel kas güçsüzlüğü, zayıf kas dokusu, gevşeklik veya flop eğilimiGelişimsel kilometre taşlarına ulaşmada zorluk, oturma / ayakta durma / yürüme zorluğu

Küçük çocuklarda: otururken kurbağa bacağı pozisyonunun benimsenmesi (kalçalar çekilir ve dizler bükülür)

Solunum kaslarının kuvvet kaybı: zayıf öksürük, zayıf ağlama (bebeklerde), akciğerlerde veya boğazda salgıların birikmesi, solunum zorluğu

5
Abone Olgoogle-news

Ağır SMA tipinde, çan şeklindeki gövde (sadece solunum için karın kaslarının kullanılması nedeniyle)

Dilin fasikülasyonları (seğirmesi)

Emme veya yutma zorluğu, zayıf beslenme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi