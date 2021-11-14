Simge Barankoğlu kimdir, neden tutuklandı?

İzmir'de sosyal medyada para ödülü dolandırıcılığına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni olan Simge Barankoğlu'nun da yer aldığı 17 kişi tutuklandı. Olayın duyulmasının ardından Simge Barankoğlu’nun hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Simge Barankoğlu kimdir?
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Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Simge Barankoğlu, 1995 yılında dünyaya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi mezunu olan aslen İzmir Ödemişlidir.
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Sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlar ve videolar paylaşan Simge Barankoğlu, 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlatmıştı.
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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklam anlaşmaları ile sağlıyorum ifadesinde bulunan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, 'Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.