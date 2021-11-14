Simge Barankoğlu kimdir, neden tutuklandı?

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklam anlaşmaları ile sağlıyorum ifadesinde bulunan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, 'Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.