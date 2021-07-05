Sıla'dan “Bin Yılın Aşk Mektupları”

Albümler, yeni projeler, konserler... Televizyon ve müzik dünyasından kısa haberler...
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Şarkıcı Sıla ve yazar Ali Murat İrat, ortak bir kitap projesine imza attı. İkili, geçmişten günümüze etkileyici aşk mektuplarını “Bin Yılın Aşk Mektupları” adlı eserde bir araya getirdi. Sümerli rahibe Enlil’den antik dünyanın bilge kadını Sappho’ya, Frida’dan Ahmet Kaya’ya kadar birçok ismin mektuplarını derleyen kitap okurla buluştu. Sıla, ekibine sosyal medyada teşekkür etti: “Ali Murat ‘Hadi’ demese ben kolları sıvamazdım. Benim için müthiş bir okuma ve çalışma süreciydi. Yıllardır kaldırmadığım kapaklar, bihaber olduğum metinler, başka başka odalar. Bizimle derine inen kıymetli ekibimiz ve dostlarımıza teşekkürler.”
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ACEMİ DEDEKTİFLER İŞ BAŞINDA
Ünlü oyuncular Sinan Çalışkanoğlu ve Nur Erkul, yeni komedi filmi “Çılgın Ortak”ta buluştu. İkilinin birbirine gıcık olan acemi dedektifler Serdar ve Aslıhan’ı canlandırdığı film, 16 Temmuz’dan itibaren sinema salonlarında seyircisiyle buluşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı filmi, Özgür Selvi’nin yazıp yönetti.
Broadway sahnelerinde sergilenen ‘İş Adamı’, ‘Uyanış’ ve ‘Kan Davası’ adlı oyunlarıyla Türk tiyatrosunu dünya arenasında temsil eden yazar Yakup Almelek, kurucusu olduğu Kültüral Performing Arts ile yeni projelere devam ediyor.Bir Türk öğrencisinin 1960’lı yıllarda ABD’de yüksek öğrenimini yaparken ülkedeki halkın bazı gruplara karşı önyargılı davranışlarını anlatan ve Almelek’in gerçek hayat hikayesinden yola çıkan ‘Oda Komşum Richard Wagner’ dijitale aktarıldı.Türkiye’de kendisini mutlu ve şanslı hissettiğini vurgulayan Yakup Almelek “O yıllarda özgürlük vurgusunun yoğun olduğu bir ülkede, böylesi bir ayrımcılık ile karşılaşmak beni derinden etkilemişti. Türkiye tüm etnik kökenlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir toplum. Ben ülkemde olduğum için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Bu topraklar kardeşçe hepimizin. Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımının ortadan kalktığı barış dolu, uygar ve insanca yaşayacağımız bir dünyanın özlemiyle hareket etmeli ve bu idealin gerçekleşmesi için hepimiz mücadele etmeliyiz. Tüm halklar kardeştir” açıklamasında bulundu.Murat İpek’in yönetip uyarladığı “Oda Komşum Richard Wagner” oyununun tasarımını ve süpervizörlüğünü Yağmur Yağmur üstlendi. 80 dakika süren oyunda Murat İpek, Emre Yetim ve İbrahim Cem Tek rol alıyor. Oyun, yaz aylarında dijital ortamda online olarak yayınlanacak.
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İLK DEFİLE TARİHİ HAMAMDA
Uluslararası Moda Haftası TURKEY FASHION WEEK Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinden yolculuğuna başladı.... Organizasyonu Emrah Kayihan’a ait olan, koreografisini Asil Çağıl'ın gerçekleştirdiği, tasarımcılar Mert Erkan, Müesser Kurt ve Aylin Yılmaz'ın koleksiyonlarının sergilendiği 2021 TURKEY FASHION WEEK Uluslararası Moda organizasyonu bu yıl ilk başlangıç olarak Sarıkaya Belediyesi'nin himayesinde 2000 yıllık tarihe sahip olan Roma Hamamı BASELICA THERMA’da dijital defile olarak gerçekleşti.Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alan tarihi Roma hamamında kurgulanıp hazırlanan dijital sunumlar modaseverlerin beğenisine sunuldu.
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“Ye, İç, Eğlen! Festivali” başlıyor
10-11 Temmuz’da, İstanbul Kent Orman’da “Yeni Bir Yaşam Etkinlik “alanında; “Ye, İç, Eğlen Festivali" gerçekleşiyor.Türk ve dünya mutfağından birçok örnek yer alacağı festivalde cumartesi akşamı Yeni Türkü, pazar akşamı ise Fatma Turgut ve Suat Suna sahneye çıkacak.
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ÜÇ GÜNDE BİR MİLYON
"Gözlerinin Yeşilini Özledim" adlı şarkısıyla tanınan şarkıcı Seda Tripkolic'in, Dün Gibi adlı yeni tekli çalışması Özdemir Müzik etiketiyle yayınladı. Söz ve müziği Seda Tripkolic'e ait olan Dün Gibi şarkısının düzenlemesini Bilal Sonses yaptı. Şarkının klibini Ahmet Can Tekin yönetti. Klip, Youtube'ta 3 günde 1 milyon barajını aştı.
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YUDUM’UN KONSER TURU BAŞLADI
Yudum Akbulut, pandemi yasaklarının kalkmasıyla soluğu sahnede aldı. İlk konserini yasağın kalktığı önceki gün İstanbul’da veren sanatçı, yaz boyu Türkiye’nin dört bir yanını dolaşacak.Yudum Akbulut, önümüzdeki hafta sonundan itibaren İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep’te art arda konserlere çıkacak.
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PANDEMİDE YENİ ALBÜM ÇALIŞMASI
Uzun yıllardır Paris'te yaşamını sürdüren müzisyen Burçak Kaya, düzenlediği yardım geceleriyle dikkat çekiyor. Müzik yaşamının yanısıra, restauran işletmeciliği ve aynı zamanda emeklilik danışmanlık hizmeti veren Burçak Kaya, "Buradaki insanlarımıza elimizden geldiği sürece yardım etmek beni son derece mutlu ediyor" dedi.Bu arada covid 19 nedeniyle uygulanan yasaklar yüzünden Paris'te de sıkıntılar yaşandığını dile getiren Burçak Kaya, pantemi süresince yeni albüm için çalıştığını söyledi.