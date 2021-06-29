Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi arasında neler yaşandı? Ayrılık haberlerini doğruladı

AŞKI ONDA BULDUM Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı ve kızı için Bali’de özel yolcu uçağı tutmuş, evlilik teklifini kumsalda özel bir organizasyonla diz çökerek yapmıştı. Tiffany&Co marka ve 800 bin TL olduğu konuşulan yüzüğünün 998 bin dolar olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, “Sizinle işim olmaz, bir b.k bilmiyorsunuz. Eğer yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız belki bir tık yaklaşırdınız. Söylediğiniz marka da değil; Harry Winston... Şimdi doğru fiyatı bulup yazmaya çalışın. Ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da emin olun” demişti. Subaşı, âşkını “Bu adam beni iki ay boyunca kovaladı. Bana âşık olduğunu söyledi, defalarca dil döktü. Bir kadına nasıl aşık olunur ve sevilir bunda onu buldum” şeklinde ifade etmişti.