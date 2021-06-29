Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi arasında neler yaşandı? Ayrılık haberlerini doğruladı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi arasında yaşananlar bir süredir magazin gündemindeydi. Şeyma Subaşı, bir süredir aşk yaşadığı, Mısırlı milyarder olduğu söylenen sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrıldığını doğruladı. Alsaloussi’yi sosyal medyada takipten çıkaran ve tüm fotoğraflarını silen Subaşı, eski sevgilisinin dolandırıcı olduğuna dair iddiaları da "iddialar asılsızdır" sözleriyle yalanladı. “Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok” diyen Subaşı, kızı Melisa ile teselli buluyor.
ŞEYMA Subaşı, Mısırlı milyarder olduğu söylenen sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ani bir karar ile ayrıldı. Yaşadığı aşkı sosyal medyada gözler önüne seren Şeyma Subaşı, bebek beklediğini duyurduktan kısa süre sonra bebeğini kaybettiğini açıklayıp sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi.
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Bu ay evlenmesi beklenen çiftin, ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. İddialara göre, milyarder olduğu konuşulan Mohammed Alsaloussi’nin dolandırıcı olduğu belirtildi. Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsinin de sahte olduğu iddia edildi.
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SEBEPLERİ BİZE KALSIN
Tüm bunların ortaya çıkmasının ardından Subaşı’nın da bebeği aldırıp ilişkisini noktaladığı söylendi. Şeyma Subaşı, dün kızı Melisa ile çektirdiği bir fotoğrafı “Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, ışığım, güneşim ve kahramanım olduğun için teşekkür ederim. Evet ciddiyim, her şeyin bir nedeni var. Ben iyiyim. Biz iyiyiz. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim” notuyla paylaştı.
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Sosyal medyada ayrılığıyla ilgili çıkan haberlere cevap veren Subaşı “Ayrılığımın nedeni ile ilgili çıkan haberler asılsız. Biraz saygı gösterin. Ayrılık doğru ama sebepleri bizde kalsın” paylaşımını yaptı.
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AŞKI ONDA BULDUM
Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı ve kızı için Bali’de özel yolcu uçağı tutmuş, evlilik teklifini kumsalda özel bir organizasyonla diz çökerek yapmıştı. Tiffany&Co marka ve 800 bin TL olduğu konuşulan yüzüğünün 998 bin dolar olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, “Sizinle işim olmaz, bir b.k bilmiyorsunuz. Eğer yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız belki bir tık yaklaşırdınız. Söylediğiniz marka da değil; Harry Winston... Şimdi doğru fiyatı bulup yazmaya çalışın. Ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da emin olun” demişti. Subaşı, âşkını “Bu adam beni iki ay boyunca kovaladı. Bana âşık olduğunu söyledi, defalarca dil döktü. Bir kadına nasıl aşık olunur ve sevilir bunda onu buldum” şeklinde ifade etmişti.
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HÜRRİYET’E BÖYLE KONUŞMUŞTU
Mohammed Alsaloussi’nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu öne sürülmüş, Şeyma Subaşı da konuyla ilgili 8 Haziran’da Hürriyet’e şöyle konuşmuştu: “Yazılanlar çok saçma. Mohammed, parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! Dünyadaki en önemli insanlardan biri. Adam çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor.”
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KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIM
Mohammed Alsaloussi’nin lüks jestlerinden şüphelenen Cenk Eren, “Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur, bu imkânlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım. Allah korusun siz sevgiliniz sanırsınız, o sizi başka şeyler için kullanıyordur haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda” demişti. Ayrılık haberlerinin çıkmasının ardından ünlü şarkıcı, “Keşke haklı çıkmasaydım, bir de böyle yazdığım için linçe uğramıştım” şeklinde yorum yaptı.