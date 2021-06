Sertifikasına kavuştu! işte Irmak Ünal'ın yeni işi...

PINAR ALTUĞ HER MÜŞTERİYLE BİREBİR ÇALIŞIYOR Altuğ, ikinci işi değil ikinci işleri olan ünlülerden. “Televizyonda çalışmak tabii ki çok güzel ama bir yandan ben olmadığımda da yürüyecek işlerim olsun istedim” diyor. Bu yüzden kendi adını markalaştırmış: “By Pınar Altuğ, kişiye özel tekne tekstili üreten bir şirket. Bir ay önce de annemin adıyla ‘Selma by Pınar Altuğ’ diye bir mücevher koleksiyonu çıkardım. Tekne tekstilinde her müşteriyle birebir görüşüyorum. Onun istekleri doğrultusunda renk, desen ve kumaş seçip ürettiriyorum. Her detaya hâkimim. Takılarıysa ben anlatıyorum biri çiziyor ve işin ustaları üretiyor.”