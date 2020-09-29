Serenay Sarıkaya bıçak altına yattı! 'Küçük bir operasyon geçirdi'
Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...
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Rol aldığı reklam filmiyle ve son projesi Alice Müzikali ile uzun süredir gündemde olan Serenay Sarıkaya, önceki gece Acıbadem Maslak Hastanesi’nde operasyon geçirdi.
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Meme estetiği konusunda uzman olan bir doktora yaptırdığı operasyonda ünlü oyuncunun silikonlarını yeniletip, göğüslerini küçülttüğü iddia edildi. Sarıkaya’nın tanınmamak için hastaneye “Seren Kaya” ismiyle kayıt yaptırdığı iddiası da gündeme geldi.
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Konuyla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı açıklama yaptı. Operasyon haberini doğrulayan ve “Küçük bir operasyon geçirdi, bir gece kaldı ve çıktı” açıklamasını yapan ajans, Sarıkaya’nın hastaneye yatış işlemlerini de kendi ismiyle yaptığını belirtti.
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TAM 14 KEZ AMELİYAT OLDU
İşte Ajda Pekkan'ın geçirdiği estetik operasyonların listesi: 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi...
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Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi...
Bunun yanısıra her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.
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Deniz Akkaya
TAM 17 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI
İnternette dolaşan bu fotoğrafı büyük olasılıkla bir kaç kez gördünüz.
İlk kez görenler için bir ipucu verelim. Bu fotoğraf günümüzün çok ünlü ve çok aranan mankenlerinden birinin 10 yıl önceki hali.
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LİV TYLER'I ÖRNEK ALDI
Bu ünlü manken defalarca estetik operasyon geçirdi. Cerrahlara gittiğinde ise elinde ünlü yıldız Liv Tyler'ın fotoğrafı vardı.
3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.
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O da Pekkan gibi yüzüne 6 ayda bir botoks yaptırıyor. Karşınızda Deniz Akkaya... Bu kadar uğraşmanın ve acının sonucunda Deniz Akkaya bugünkü görünümüne kavuştu.
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EN GENÇ ASSOLİST
Sahnelerin en genç assolisti eski adıyla Petek Dinçöz de güzelleşmek için bıçak altına yatanlardan.
Yaşı genç olduğu için çok fazla estetik operasyon geçirmedi. Burnunu düzelttirdi, göğüslerine silikon koydurttu.
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PETEK DİNÇÖZ
Geçirdiği küçük operasyonlar sonucunda Petek Dinçöz daha güzel bir görünüme kavuştu.
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HANDE ÇOK FAZLA DEĞİŞMEDİ
'Mum Kokulu Kadınlar' adlı filmdeki cüretkar sahneleriyle dikkat çeken ve Antalya'da umut vaad eden kadın oyuncu ödülü alan Hande Ataizi de bir dizi estetik operasyon geçirdi.
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11 KEZ AMELİYAT OLDU
İlk iş olarak göğüslerine silikon koydurdu. Sonra burnunu düzelttirdi, ardından bir kez daha...
Üç kez çenesini düzelttiren Ataizi, üç kez de şakaklarına doku enjekte ettirdi. Son olarak da üst dudağını silikonla kalınlaştırdı.
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BU SÖZLER SEDA'YA MI
Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Fransız Askısı estetik operasyonunu sosyal medya hesabında yayınlayan Seda Sayan çok konuşuldu.
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Ünlü şarkıcının operasyon görüntüsü bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. 'Kimseden gizlim saklım yok' diyen Seda Sayan, yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim mesajı vermişti.
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MUAZZEZ ERSOY'DAN MANİDAR PAYLAŞIM
Muazzez Ersoy’un “Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz” notuyla fotoğrafını paylaşması çok manidar bulundu.
Seda Sayan, bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye şu yanıtı verdi: “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler.”
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'Estetik yaptırdım sevgili takipçilerim'
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.
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57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.
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Operasyon sonrası kendini videoya çeken Sayan, yüzüne yaptırdığı estetiği gösterdi. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem ise 'Fransız askısı' olarak biliniyor.
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Seda Sayan, ‘Fransız askısı’ adlı yöntemle bir kez daha yüzünü gerdirdi.
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FRANSIZ ASKISI NEDİR? Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.
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GAMZELERİM YERİNDE!
Eliz Sakuçoğlu botoks ve dolgu yaptırdığı dakikaları Instagram hesabından paylaştı.
Estetik yaptırdığını hiçbir zaman gizlemeyen Eliz Sakuçoğlu ''Doktorum Alp Bey ufak tefek rötuşlar yapıyor. İfadem değişmedi. Mimik ve gamzelerim yerinde'' dedi.
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HATİCE'NİN DEĞİŞİMİ
Bu şarkıcıyı tanıdınız mı?
Bir zamanlar türkülere getirdiği yorumla müzik piyasasına damgasını vuran Hatice...
Hatice önceleri kısa ve koyu renk saçlarıyla mütevazı bir görünüm sergiliyordu.
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Eski fotoğrafları ile şimdiki halini görenler ise şaşırıyor.
Zaman içinde ise geçirdiği estetik operasyonlar ve Instagram paylaşımlarıyla konuşuldu.
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ESKİ HALİ BEĞENİLDİ
Sunucu Öykü Serter'in televizyona ilk çıktığı dönemki hali ortaya çıktı. Öykü Serter'in burnunu yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.
Zayıflığıyla her zaman konuşulan Öykü Serter'in eski kilolu hali daha çok beğenildi.
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ADINI DA DEĞİŞTİRDİ GÖRÜNTÜSÜNÜ DE
Sahnelerin en dobra assolistlerinden biri, önce adını değiştirdi sonra da görüntüsünü hem de tamamen..
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Kalça ve bel bölgesinde toplanan yağları iki kez aldırdı. Üç kez göğüslerini kaldırttı. Bununla da yetinmeyip gıdısını altırdı, kaşlarını gerdirdi. Cildine doku takviyesi yaptırdı.
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Seda Sayan bütün bu operasyonlardan sonra sizce de ilerleyen yılara rağmen yaşlanacağına daha fazla gençleşmedi mi?