Sercan'dan itiraf gibi gözler: Nisa'ya kıyamıyorum
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında sürpriz aşk iddiası gündeme geldi. Ünlüler takımında yarışan Sercan'ın gönüllüler takımında yarışan Nisa'dan hoşlandığı iddia edildi.
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Survivor 2020'de geçtiğimiz hafta Sercan ve Barış birbirine girmişti. Oyun sırasında bir hayli gerilen ikili arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşmişti.
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'SIRRIMI VERDİN' DEYİP BARIŞ İLE KAVGA ETTİ
Sercan kavganın nedenini, ‘Barış'a daha önce bir sırrımı verdim. Barış bunu ada değiştirdiği zaman karşı tarafa söyledi’ sözleriyle açıklamıştı.
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İddiaya göre Sercan’ın büyük sırrı Nisa'dan hoşlanmasıydı... Sosyal medyada da bu olay büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Sercan adada kullandığı bardağa S ve N harfini kazıdı.
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‘NİSA’YA KIYAMIYORUM, O YESİN’
Bugün yayınlanan fragman dikkat çeken anlara sahne oldu. Açık arttırma oyunundan sonra yarışmacılar, kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan’ın Nisa’ya taptığı jest dikkatlerden kaçmadı.
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Nisa’nın teklifinden sonra kendi teklifini geri çeken Sercan,'Nisa'ya kıyamıyorum o yesin' dedi. Takım arkadaşlarının da açık artırmaya girmesini engelledi. Sercan’ın bu hareketi ikili arasında aşk mı var sorusunu akıllara getirdi.