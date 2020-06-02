Seda Sayan: Ezgi ile Oğulcan çok yakıştı

DOLGULAR ERİYİNCE DAHA GÜZEL OLDU ◊ Estetik konusunda en cesur ünlülerden birisiniz. Ne yaptırmaktan ne de bunu açıklamaktan çekiniyorsunuz. Bundan sonrası için bir estetik planlaması yaptınız mı?



- Valla karantinanın bitişini estetikle mestetikle kutlamak gibi bir niyetim yok. Aksine karantina bana çok iyi geldi, çünkü bu sürede ne makyaj yaptım, ne saçım yapıldı. Saçım, yüzüm, tırnaklarım her şey kendine geldi. İrem Sak demiş ya “Benim bu pandemide dolgularım, botokslarım eridi” diye, herkesinki eridi, benimki de... Valla daha güzel oldu. Hiç düşünmüyorum şu an bir şey yaptırmayı. Zaten şu durumda, şu dönemde bir şey yaptırılacak gibi de değil.