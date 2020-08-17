Seda Bakan'ın kızına hazırladığı mütevazi doğum günü kutlaması sosyal medyayı salladı!

Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl kızları Leyla'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı. Bakan ve Erel'in kızı Leyla dün 1 yaşına bastı. Çift, aile arasında düzenledikleri organizasyon ile kızlarının doğum gününü kutladı. Bakan'ın mütevazi kutlaması sosyal medyanın gündemine oturdu...