Seda Bakan'ın kızına hazırladığı mütevazi doğum günü kutlaması sosyal medyayı salladı!
Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl kızları Leyla'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.
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Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl kızları Leyla'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı. Bakan ve Erel'in kızı Leyla dün 1 yaşına bastı. Çift, aile arasında düzenledikleri organizasyon ile kızlarının doğum gününü kutladı. Bakan'ın mütevazi kutlaması sosyal medyanın gündemine oturdu...
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"İYİ Kİ DOĞMUŞ CANIM LEYLA"
Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ailecek çekildikleri kareleri "İyi ki doğmuş canım Leyla" notuyla yayınladı. 34 yaşındaki Bakan'ın fotoğrafları hayranlarından büyük ilgi gördü.
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SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Oyuncunun kızına evde yapılan pastayla doğum günü kutlaması sosyal medyaya çok konuşuldu.