Probiyotik nedir? Probiyotiğin faydaları ve probiyotik olan besinler
Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan probiyotikler sindirim sistemi için oldukça faydalı. Tüketildiklerinde sağlık üzerinde olumlu etki oluşturan probiyotikler vücuttaki yararlı bakterileri destekleyerek doğal koruma görevi üstleniyor. Uzmanlar günde en azında 4 gram probiyotik alınması gerektiğini belirtiyor. Peki, probiyotik nedir? İşte, ? Probiyotiğin faydaları ve içerisinde probiyotik olan besinlerle ilgili bilgiler.
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Probiyotikler tüketildiklerinde sağlık üzerinde olumlu etki inşa ediyor. Sindirim sistemi ve bağışıklık için faydalı olan probiyotikler bağırsak duvarını güçlendirir, kanser riskini azaltarak kalp hastalıklarına karşı da koruma görevi üstleniyor. Probiotikler fermente yiyecekler ile birlikte, aktif canlı kültürler olarak yoğurt, soya yoğurdu veya diyet destekleri olarak alınabilir.
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PROBİYOTİK NEDİR?
Probiotikler tüketildiklerinde sağlık üzerinde olumlu etki yaptıkları düşünülen mikro organizmalardır. Saflaştırılmış ürünler bağırsak flora bozukluğuna bağlı ishallerde bağırsak düzenleyici olarak reçete edilebilirler. Sinirim sisteminden emilmeden bağırsaklara ulaşan lif yapısındaki prebiyotikler burada probiyotiklerin yapımında ve etkinleştirilmesinde rol alır. İnülin, früktan ve galaktooligosakkarid başlıca prebiyotiklerdir.Uzmanlar günde en azında 4 gram prebiyotik almamız gerektiğini, hatta bu rakamı 8-12 grama kadar yükseltmemizin genel sağlığımız için çok yararlı olacağını söylüyor. Sebzelerin probiyotik miktarları çiğ olduklarında pişmiş hallerine göre neredeyse iki katı daha fazla.
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PROBİYOTİK EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?
Bağırsak sisteminde ortaya çıkan gaz, kabızlık, ishal veya şişkinlik hissi gibi bazı sorunlar probiyotik eksikliğinden kaynaklanır. Bu eksikliği giderebilmek için, günlük beslenmemizde daha çok probiyotik ve prebiyotik besinlere yer vermemiz önemli bir role sahiptir. Günde mutlaka 2-3 porsiyon yoğurt, cacık ve ayran gibi besinleri beslenmenize ekleyin. Eğer ihtiyacınız daha fazla ise günde 1 porsiyon probiyotikli yoğurt ve ya kefir de ekleyebilirsiniz. Salatalarınıza mutlaka sirke kullanmayı unutmayın. Prebiyotik olarak mutlaka lif tüketiminizi arttırın, haftada en az 2 porsiyon kurubaklagil tüketin. Gerektiğinde doktorunuza ve diyetisyeninize danışarak size uygun takviye olarak probiyotik desteğini düşünebilirsiniz.
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PROBİYOTİK OLAN BESİNLER NELERDİR?
Prebiyotik bakımından güçlü olan besinlerden bazıları şunlar: