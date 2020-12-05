Kıskançlık içini kemiriyor: Ailede huzur yok

İngiliz kraliyet ailesinde kıskaçlıklar, kişisel hırslar bitmek bilmiyor.
Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News
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Yıllar içerisinde kahramanları değişse de tarih boyunca bu çekişmeler sürüp gidiyor. Son olarak Prens William ile Prens Harry arasındaki gerilim, eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle'ın rekabeti derken aslında tahmin etmesi zor olmayan ama yakın zamana kadar su yüzüne çıkmayan başka bir anlaşmazlık da basına yansımaya başladı.
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Bazı İngiliz basın organlarının iddiasına göre Prens Charles'ın kardeşi Prens Andrew ile Sarah Ferguson'ın kızı Prenses Beatrice ile Prens William'ın eşi Kate Middleton arasında da bir "kıskançlık ateşi" yanıyor. Daha doğrusu bu kıskançlık tek taraflı.
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Bunun nedeni ise 'taht sıralaması'. Kurallara göre Prens Charles ile onun çocukları ve torunlarının daha uzun yıllar tahtı ellerinde tutma şansı var.
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Buna göre İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinin gelirleri de farklılık gösteriyor. Bir başka deyişle Prens William ile kuzeni Prenses Eugenie'nin gelirleri de bu taht sıralamasına göre farklılık gösteriyor.
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Basının iddiasına göre her ne kadar toplum içinde iyi geçiniyor gibi bir görüntü sergileseler de Prenses Eugenie ile kuzenleri William ile Harry arasında da çok da fazla gün yüzüne çıkmamış bir gerilim var.
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Yine basının iddiasına göre Prenses Eugenie, özellikle de William'ın eşi Kate Middleton'a yönelik kıskançlık duyguları besliyor. Ayrıca Middleton'ı küçümsüyor.
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Aslında Prens Charles ile Eugenie'nin babası Prens Andrew arasındaki bu çekişmeler gençlik yıllarından bu yana süregeliyor. Buna ek olarak, Charles'ın ve onun çocuklarının tahta daha yakın olması da Andrew'yu ve çocuklarını çok da memnun etmiyor.
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Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından taht için ilk sırada Prens Charles var. Onun ardından da büyük oğlu William, çocukları George, Charlotte ve Louis geliyor. Harry ve oğlu Archie de onları izliyor. Bu durumda Andrew ve çocuklarının tahta ulaşma ihtimali de olağanüstü bir durum olmadığı sürece azalıyor.
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Prens William kral olduğunda eşi Kate Middleton eğer aksi yönde bir değişiklik yapılmazsa kraliçe unvanı almayacak. Onun yerine Queen Consort (kralın karısı, ancak hükümdar olamayan kraliçe) olacak.
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Prenses Beatrice geçtiğimiz aylarda Edoardo Mapelli Mozzi ile evlendi. Pandemi nedeniyle kısıtlı şartlarda yapılan törende Beatrice, Kraliçe 2. Elizabeth'e ait bir kıyafet giydi.
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Restorasyondan geçirilen bu elbiseyi de yine babaannesinin evlenirken taktığı taçla tamamladı. Bütün bunlar da bazı çevreler tarafından "Kraliçe'nin en gözde torunu Beatrice" şeklinde yorumlandı.