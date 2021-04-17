İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor. 99 yaşında hayata veda eden Prens Philip için Windsor Şatosu'nda bulunan St. George's Şapeli'nde tören düzenleniyor. Törene, koronavirüs tedbirleri kapsamında Prens Philip'in yakın aile çevresinden 30 kişi katılacak.
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PRENS'E SON VEDA
Geçen hafta 99 yaşında hayata veda eden Prens Philip'in son yolculuğuna uğurlanacağı tören başlıyor. Windsor Şatosu'nda yer alan St George's Şapeli'nde saat Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak olan tören öncesi son hazırlıklar tamamlandı. Katılacak bazı kişiler Windsor Şatonu'na ulaştı. Burası Kraliyet ailesinin düğün ya da cenaze gibi etkinliklerde kullandığı bir ibadethane. Bu şapel kısa bir süre önce iki mutlu olaya tanıklık etmişti. Prens Harry ile Meghan Markle ve Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank burada evlenmişti. Bu kez Prens Philip son yolculuğuna buradan uğurlanıyor.
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İLK GRUP ŞATOYA ULAŞTI
Törene katılanlardan ilk grup da Windsor Şatosu'na ulaştı. Törenin yapılacağı St George's Şapeli'ndeki sunağa da Prens Philip'in anısına bir sunak hazırlandı. Sunakta Dük'ün ambleminin yanı sıra dahil köklerinin geldiği Danimarka ve Yunanistan'dan simgeler de yer alıyor.
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KRALİYET TÖRENİ
Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık eşi Prens Philip için devlet töreni değil kraliyet töreni yapılıyor. 1997 yılında Prenses Diana için 2002'de de Ana Kraliçe için kraliyet töreni düzenlenmişti.
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PRENS CHARLES ŞATOYA ULAŞTI
Windsor Şatosu'na ilk ulaşanlardan biri Prens Charles oldu. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ilk çocuğu olan Prens Charles'ın maske taktığı görüldü. Prens'in tören öncesi hazırlıkları son kez kontrol edeceği belirtiliyor.
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TORUNU EŞİYLE KATILDI
Prens Philip ile Kraliçe 2. Elizabeth'in tek kızı olan Prenses Anne'in kızı Zara Tindall ve eşi Mike Tindall da şapele ulaşanlar arasında.
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DİNİ TÖRENDE GÖREV ALIYOR
Dini törende görev alan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, St. George's Şapel'ine ulaştı.
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SADECE YAKIN AİLE ÜYELERİ KATILIYOR
Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle törene az sayıda kişi katılıyor. Bunların büyük bölümü Edinburgh Dükü unvanı taşıyan Prens Philip'in aile üyeleri. Başbakan Boris Johnson, törene kendisi yerine Prens'in yakınlarından bir kişinin katılabilmesi için kendisinin daveti kabul etmediğini açıklamıştı.
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MEGHAN MARKLE KATILMIYOR
Törenle ilgili en çok merak edilen ayrıntılardan biri de aralarının uzun süredir açık olduğu bilinen Prens Harry Prens William'ın durumu. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ikinci bebeğe hamile olduğu için törene katılmıyor. Her ne kadar doktorunun ABD'den seyahate izin vermediği için törene gidemedeği söylese de bu durumd Oprah Winfrey röportajında aileye yönelttiğ isert eleştirilerin etkisi olduğu da konuşuluyor. Prens William'ın eşi Kate Middleton ise törene katılıyor.
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WILLIAM İLE HARRY YAN YANA GELMEYECEK
Bu arada William ile Harry törende asla yan yana yürümeyecekler. Normalde bu tür törenlerde yan yana bulunmaları gereken iki kardeş bu kez aralarına kuzenlerini alarak yürüyecek. Törenin başından sonuna kadar Prens William ile Prens Harry'nin arasında halaları Prenses Anne'in oğlu Peter Phillips bulunacak. Phillips, Kraliçe ile eşinin tek kızı olan Prenses Anne'nin, Mark Phillips ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu.
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WINDSOR'UN BAHÇESİ ÇİÇEKLERLE DOLDU
Törenin yapılacağı Windsor Şatosu'nun bahçesi de Prens Philip'e saygılarını sunmak isteyenlerin getirdiği çiçeklerle doldu.
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SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN AİLE FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Bu arada İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri de kaybettikleri aile büyükleri Prens Philip anısına, onunla çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Prens William, eşi Kate Middleton ile ortak hesaplarından, dedesinin büyük oğlu George ile çekilen bu pozunu paylaşıp duygusal bir mesaj kaleme aldı.
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William ile Kate'in ortak hesabından paylaşılan pozlardan biri de bu. Bir aile ziyareti sırasında çekilen bu fotoğraf ilk kez gün ışığına çıktı.
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Kate Middleton'ın çektiği bu fotoğraf da hem çiftin hesabında hem de Kraliçe ile eşinin resmi Instagram hesabında yer aldı.
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Prenses Anne'in kızı Zara Tindall'ın kocası Mike Tindall da Prens'in kızı Mia ile çekilen bu fotoğrafını paylaşarak onu andı.
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Prenses Eugenie, büyükbabası ve kardeşi Beatrice ile çekilen bu fotoğrafı paylaşıp duygularını dile getirdİ.
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Kraliçe ile Prens'in resmi Instagram hesabında yer alan paylaşımlardan biri.