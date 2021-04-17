Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor

PRENS'E SON VEDA Geçen hafta 99 yaşında hayata veda eden Prens Philip'in son yolculuğuna uğurlanacağı tören başlıyor. Windsor Şatosu'nda yer alan St George's Şapeli'nde saat Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak olan tören öncesi son hazırlıklar tamamlandı. Katılacak bazı kişiler Windsor Şatonu'na ulaştı. Burası Kraliyet ailesinin düğün ya da cenaze gibi etkinliklerde kullandığı bir ibadethane. Bu şapel kısa bir süre önce iki mutlu olaya tanıklık etmişti. Prens Harry ile Meghan Markle ve Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank burada evlenmişti. Bu kez Prens Philip son yolculuğuna buradan uğurlanıyor.