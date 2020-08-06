Prens Harry'nin eski halinden eser yok şimdi: Karizmatikti, yakışıklıydı, çekiciydi
Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ülkesini ve ailesini bırakıp ABD'ye yeni bir hayat kurmaya giden Prens Harry'nin evlendikten sonra çok değiştiği, bir başka deyişle "eski halinin bir gölgesine" dönüştüğü iddia edildi.
Splash News
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BİYOGRAFİ YAZARININ İDDİASI
Bu iddianın sahibi ise İngiliz kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Angela Levin.
2
Abone Ol
EVLENDİKTEN SONRA DEĞİŞTİ
Yazar Levin, Harry'de yıllar içinde gördüğü değişimleri ve özellikle evlendikten sonraki dönüşümünü anlattı.
3
Abone Ol
ESKİ HALİNİN YERİNDE YELLER ESİYOR
Angela Levin'e göre Prens Harry, 2018 yılında evlenmeden önce karizmatikti, zekiydi, muzip bir çekiciliği vardı. Fakat evlilikten sonra bu özelliklerinden eser kalmadı.
4
Abone Ol
BÜYÜK DEĞİŞİM
Royal Rota adlı programa konuk olan Angela Levin, sunucu Chris Ship'in sorularını yanıtladı. Ship'in " Sizce Harry, biyografisini yazdığınız sırada karşılaştığınız aynı kişi mi yoksa değişti mi?" şeklindeki sorusuna "Harry, onunla tanıştığımdan bu yana büyük bir değişim geçirdi" diye yanıt verdi.
5
Abone Ol
İLK TANIŞTIĞI DÖNEMDE FARKLIYDI
İlk tanıştığı dönemlerde Harry'nın üzerinde "yıldız tozu" olduğunu söyleyen Angela Levin, Prens'in biraz da muzip bir çekiciliğe sahip oluğunu belirtti.
6
Abone Ol
KENDİ KENDİSİNİN GÖLGESİ HALİNE GELDİ
Levin, aslında Prens Harry'nin hala bu özelliklere sahip olduğunu belirterek "Biraz kendi kendisinin gölgesi haline dönüştü" diye konuştu.
7
Abone Ol
AİLEDE KALMALARI GEREKİRDİ
Levin aslında Prens Harry ile Meghan Markle'ın ailede kalmayı sürdürselerdi harika insanlarla tanışma fırsatı bulup istedikleri yardım faaliyeterini yapabileceklerini savundu.
8
Abone Ol
PEK HOŞ KARŞILANMADILAR
Sunucu Ship, Prens Harry ile Megan Marklel'ın İngiltere'de de, sarayda da pek hoş karşılanmadıklarını belirtince Levin de "Belki de o yüzden de ABD'ye gittiler" dedi.
9
Abone Ol
UZUN SÜREDİR KONUŞULUYOR
Prens Harry'nin evlendikten sonra yaşadıkları nedeniyle değişmesi yeni gündeme gelen bir konu değil. Uzun süredir bu konuyla ilgili yorumlar yapılıyor.
10
Abone Ol
'ACI ÇEKİYOR' YORUMLARI YAPILDI
Geçen yıl, babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum günü şerefine düzenlenen Trooping The Colors etkinliğinde eşi Meghan Markle ile birlikte aynı atlı arabada seyahat eden Prens Harry'nin yüzünün çok nadir gülmesi "mutsuz ve acı çekiyor" yorumlarına neden oldu.
11
Abone Ol
YÜZÜ HİÇ GÜLMEDİ
Prens Harry'nin son görevlerini yerine getirmek için gittiği Londra'da katıldığı etkinliklerde de yüzü neredeyse hiç gülmedi.