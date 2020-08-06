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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 16:07,

Prens Harry'nin eski halinden eser yok şimdi: Karizmatikti, yakışıklıydı, çekiciydi

Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ülkesini ve ailesini bırakıp ABD'ye yeni bir hayat kurmaya giden Prens Harry'nin evlendikten sonra çok değiştiği, bir başka deyişle "eski halinin bir gölgesine" dönüştüğü iddia edildi.

Splash News

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1BİYOGRAFİ YAZARININ İDDİASI
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BİYOGRAFİ YAZARININ İDDİASI

Bu iddianın sahibi ise İngiliz kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Angela Levin.

2EVLENDİKTEN SONRA DEĞİŞTİ
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EVLENDİKTEN SONRA DEĞİŞTİ

Yazar Levin, Harry'de yıllar içinde gördüğü değişimleri ve özellikle evlendikten sonraki dönüşümünü anlattı.

3ESKİ HALİNİN YERİNDE YELLER ESİYOR
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ESKİ HALİNİN YERİNDE YELLER ESİYOR

Angela Levin'e göre Prens Harry, 2018 yılında evlenmeden önce karizmatikti, zekiydi, muzip bir çekiciliği vardı. Fakat evlilikten sonra bu özelliklerinden eser kalmadı.

4BÜYÜK DEĞİŞİM
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BÜYÜK DEĞİŞİM

Royal Rota adlı programa konuk olan Angela Levin, sunucu Chris Ship'in sorularını yanıtladı. Ship'in " Sizce Harry, biyografisini yazdığınız sırada karşılaştığınız aynı kişi mi yoksa değişti mi?" şeklindeki sorusuna "Harry, onunla tanıştığımdan bu yana büyük bir değişim geçirdi" diye yanıt verdi.

5İLK TANIŞTIĞI DÖNEMDE FARKLIYDI
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İLK TANIŞTIĞI DÖNEMDE FARKLIYDI

İlk tanıştığı dönemlerde Harry'nın üzerinde "yıldız tozu" olduğunu söyleyen Angela Levin, Prens'in biraz da muzip bir çekiciliğe sahip oluğunu belirtti.

6KENDİ KENDİSİNİN GÖLGESİ HALİNE GELDİ
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KENDİ KENDİSİNİN GÖLGESİ HALİNE GELDİ

Levin, aslında Prens Harry'nin hala bu özelliklere sahip olduğunu belirterek "Biraz kendi kendisinin gölgesi haline dönüştü" diye konuştu.

7AİLEDE KALMALARI GEREKİRDİ
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AİLEDE KALMALARI GEREKİRDİ

Levin aslında Prens Harry ile Meghan Markle'ın ailede kalmayı sürdürselerdi harika insanlarla tanışma fırsatı bulup istedikleri yardım faaliyeterini yapabileceklerini savundu.

8PEK HOŞ KARŞILANMADILAR
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PEK HOŞ KARŞILANMADILAR

Sunucu Ship, Prens Harry ile Megan Marklel'ın İngiltere'de de, sarayda da pek hoş karşılanmadıklarını belirtince Levin de "Belki de o yüzden de ABD'ye gittiler" dedi. 

9UZUN SÜREDİR KONUŞULUYOR
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UZUN SÜREDİR KONUŞULUYOR

Prens Harry'nin evlendikten sonra yaşadıkları nedeniyle değişmesi yeni gündeme gelen bir konu değil. Uzun süredir bu konuyla ilgili yorumlar yapılıyor.

10ACI ÇEKİYOR YORUMLARI YAPILDI
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'ACI ÇEKİYOR' YORUMLARI YAPILDI

Geçen yıl, babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum günü şerefine düzenlenen Trooping The Colors etkinliğinde eşi Meghan Markle ile birlikte aynı atlı arabada seyahat eden Prens Harry'nin yüzünün çok nadir gülmesi "mutsuz ve acı çekiyor" yorumlarına neden oldu.

11YÜZÜ HİÇ GÜLMEDİ
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YÜZÜ HİÇ GÜLMEDİ

Prens Harry'nin son görevlerini yerine getirmek için gittiği Londra'da katıldığı etkinliklerde de yüzü neredeyse hiç gülmedi.

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