Prens Harry yeni iş buldu

ÇARPICI SÖZLERİN ARDINDAKİ GERÇEK NEYDİ? İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden ayrılan ve görevleriyle birlikte bazı unvanlarını da bırakan Prens Harry ile Meghan Markle'ın gündemi sarsan Oprah Winfrey röportajının ardındaki motivasyon konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu arada Prens Harry'nin yakında yayınlanan bir kitap için yazdığı ön sözün de bu iddiaları desteklediği yorumları yapıldı. Bu iddiaya göre Harry ile Meghan, çarpıcı iddialarda bulundukları ve daha önce basına yansıyan bazı olayları kendi açılarından gündeme getirdikleri bu röportajı belli bir amaç için verdi. Bu amaç da ilk başlarda sanıldığı gibi para değildi. Zaten Meghan da röportaj sırasında bu konudan söz etti.