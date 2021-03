Prens Harry yeni iş buldu

HARRY'NİN DOKUNAKLI ÖN SÖZÜ Bu arada Prens Harry'nin koronavirüs sırasında sağlık çalışanı annesini yitiren bir gencin öyküsü üzerine kurulu olan Chris Connaughton'ın kaleme aldığı, Fay Troote'ın illüstrasyonlarıyla katkıda bulunduğu Hospital by the Hill adlı kitaba yazdığı ön söz de bu durumu destekler nitelikte. The Times'ın belirttiğine göre kendisi de küçük yaşta annesi Prenses Diana'yı kaybeden Harry, annesi Diana'nın ölümünün içinde büyük bir boşluk açtığını vurguladı.