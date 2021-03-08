Prens Harry ve Meghan Markle'dan Oprah Winfrey'e çarpıcı açıklamalar: Beş aylık hamileyken intiharı düşündüm
Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajı ekrana geldi. Süresi 90 dakikadan iki saate çıkarılan röportajda çift, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıklarının perde arkasından ikinci bebeklerinin cinsiyetine kadar bilinmeyenleri anlattı.
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Çift, milyonlarca kişinin izlediği düğün töreninden üç gün önce gizlice evlendiklerini de ilk kez açıkladı. İşte o röportajdan çarpıcı başlıklar.
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Meghan Markle, yıllardır kamuoyunu meşgul eden ve basının gündeminden inmeyen "ağlama" olayıyla ilgili de konuştu. Daha önce basına yansıyan iddialara göre Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi, provalar sırasında Markle, Prenses Charlotte'un nedime kıyafeti nedeniyle sorun çıkarmış ve bu da Prens William'ın karısı Kate Middleton'ı ağlatmıştı.. Ancak, Meghan Markle'ın anlattıklarına göre tam tersi gerçekleşti. Düğün öncesi gergin bir haftaydı ve provalar sırasında Kate, Meghan Markle'ın ağlamasına neden olmuştu. Markle, Oprah Winfrey röportajında bu konuda şunları söyledi: "Ama Kate'i affettim. Bana çiçekler ve bir özür notu gönderdi. " Markle, bu olayın dünya basınına tam tersi bir şekilde yani kendisinin Kate'i ağlattığı şeklinde yansımasının da kendisini çok şaşırttığını belirtti.
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İkinci bebeğine hamile olan Meghan Markle, Oprah Winfrey röportajı sırasında, konuşurken sık sık karnına sarıldı. Bu arada Prens Harry ile ikinci bebeklerinin kız olacağını da açıkladı. Röportajın bu kısmında oğlu Prens Archie'ye hamileliğinin beşinci ayında kendini öldürmeyi düşündüğünü de söyledi. Röportajın bu kısmında gözyaşlarını tutamayan Markle "O dönemde Harry'yi de artık yaşamak istemediğimi söyleyerek uyardım" dedi.
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Markle, Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını da ileri sürdü. Markle "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." dedi. Markle, ten renginin koyu olabileceğinden endişe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanı vermeyi reddettiğini de ekledi. Ayrıca ailenin Archie'ye 7 gün 24 saat koruma vermeyi reddettiğini de belirtti. Bunun Harry'ye bir kraliyet ailesi üyesi tarafından söylendiğini belirten Markle onun kim olduğunu da "zarar vermemek için" açıklamadı.
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Prens Harry ile Meghan Markle, röportaj sırasında aileden ayrılmayı 2018 Mayıs ayındaki düğünlerinden altı ay sonra planlamaya başladıklarını belirtti. Markle, Kensington Sarayı'ndaki yaşamı da bugün milyonlarca insanın koronavirüs pandemisi nedeniyle sürdürdüğü kısıtlı yaşam ile karşılaştırdı.
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Markle, röportajın bu bölümünde intihar konusuna devam ederek "Hayatımı sona erdirmenin herkes için daha iyi olacağını düşünüyordum. Eğer bunu söylemeseydim yapacağımı da biiliyordum. Artık daha fazla yaşamak istemiyordum" dedi. Daha önce hiç böyle hissetmediğini anlatan Markle "Bir yerlere gitmeye ihtiyacım vardı "diye konuştu.
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Prens Harry, 2020'nin başlarında İngiliz kraliyet ailesinin kendileriyle olan finansal bağlarını kestiklerini söyledi. Bunun üzerine Netflix ve Spotify ile milyon dolarlık anlaşmalar imzalamak zorunda kaldıklarını anlattı. Prens, annesi Prenses Diana'dan kalan mirasa güvendiklerini de anlattı. Prens Harry Winfrey'in sorusun üzerine de babası Prens Charles ile iletişim halinde olduklarını anlattı. Harry babası hakkında "Onu her zaman sevdim. İlişkimizin iyileşmesini sağlamayı da önceliklerimden biri olarak tutmayı sürdüreceğim" dedi.
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Prens Harry ile Meghan Markle, düğünleriyle ilgili çarpıcı bir gerçeği daha gözler önüne serdi. Çift, tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği gösterişli düğünden üç gün önce gizlice evlendiklerini de söyledi. Meghan Markle düğünden üç gün önce Harry'ye başpiskoposu aramasını ve kendileri için özen bir seromoni hazırlamasını söylemesini istedi. Bunun üzerine çift kraliyet düğününden üç gün öne Canterbury Başpiskoposu tarafından evlendirildi. Törende hiç konuk yoktu. Markle, Kraliyet düğününü ise "gösteri olarak nitelendirdi ve "o bizim günümüz değildi" diye konuştu.